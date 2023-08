﻿Ärger mit Aldi in Hannover: Unternehmen arbeitet an Lösung für die Südstadt

Hannover. Es ist ein längeres Hin- und Her um den Aldi-Markt Mozartstraße in der Südstadt von Hannover, jetzt gibt es für die Discounter-Filiale möglicherweise schon bald eine Lösung. Das hat eine Sprecherin von Aldi-Nord angekündigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eigentlich hatte der Lebensmitteldiscounter Aldi in der Südstadt in Hannover große Pläne: Auf einem ehemaligen Tankstellengelände an der Hildesheimern Straße sollte bundesweit der erste Aldi-Markt in einem Wohn- und Bürogebäude entstehen. Bisher hat Aldi seine Geschäfte üblicherweise in allein stehenden, eingeschossigen Häusern angelegt. Das Projekt an der Hildesheimer Straße, gemeinsam mit der Kreissiedlungsgesellschaft (KSG) sollte offenbar für den ganzen Konzern eine Vorbildfunktion haben. Vor drei Jahren platzte das Projekt allerdings. Aldi blieb erst einmal im alten Gebäude und zog nicht unter das Dach der KSG.

Bis zu 600 Autos täglich

Zum Ärger der Anwohner. Denn damit läuft der Lieferverkehr für den Discounter weiterhin durch die Mozartstraße. Allerdings hatten die Bewohner auch gegen die ursprünglichen Pläne von Aldi-Nord protestiert, weil sie durch einen neuen Aldi inklusive einer Tiefgarage für die Kunden viel Verkehr befürchteten. Bis zu 600 Autos täglich, so die Befürchtung, wären durch die Mozartstraße gerollt. Die Anwohner hatten in einer Bezirksratssitzung einen Bürgeranwalt gefordert und Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) eine widersprüchliche Verkehrsplanung vorgeworfen. Einerseits plane er, Autos aus der Stadt zu verbannen, andererseits erlaube er aber in einer kleinen Straße viel zusätzlichen Verkehr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Andere Pläne: Ursprünglich sollte ein neuer Aldi-Markt in den Neubau integriert werden. © Quelle: Christian Behrens

„Der Handlungsbedarf an dem Standort Mozartstraße in Hannover ist uns bewusst, und wir arbeiten aktuell intensiv an einer Lösung“, sagt die Aldi-Sprecherin jetzt. Derzeit stecke das Unternehmen allerdings noch in der Planungsphase. In einem halben Jahr will der Discounter dann aber die Details präsentieren.

Lesen Sie auch

Schon vorher Ärger um Bauprojekt

Um das gesamte Bauprojekt der Kreissiedlungsgesellschaft hatte es zuvor bereits Ärger gegeben. Denn das Wohnungsunternehmen wollte in dem Gebäude zunächst keine Wohnungen bauen, das hatte für erhebliche Verärgerung bei den Mitgliedern des Bezirksrats gesorgt. Daraufhin hatte die KSG ihre Pläne geändert und einen neuen Entwurf mit 18 Mietwohnungen vorgelegt.

HAZ