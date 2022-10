﻿Protest gegen 15 Prozent Mieterhöhung in Hannovers Südstadt: Familien wollen nicht umziehen

Die Kaltmiete soll sich für Familien in der Großen Düwelstraße zum Teil auf mehr als 2000 Euro erhöhen. Weil einige Mieter sich weigern, strengt das Wohnungsunternehmen Gundlach jetzt Klagen an. Die Familien halten das für nicht rechtmäßig – weil die ursprünglichen Mietverträge illegale Klauseln hatten.

„Tolle Grundrisse“: Die Familien wollen aus den 2010 erbauten Gundlach-Wohnungen an der Großen Düwelstraße in Hannovers Südstadt nicht ausziehen, aber auch die Mieterhöhungen nicht akzeptieren. Eine fehlerhafte Klausel im Vertrag könnte ihnen helfen.

Hannover. Als die Post von ihrem Vermieter kam, waren mehrere Mietparteien in Hannovers Südstadt erschrocken. Das Wohnungsunternehmen Gundlach, eigentlich bekannt für seine sozialen Projekte in der Stadt, kündigte Mieterhöhungen über 15 Prozent an. Das bedeutet teilweise Kaltmieten von mehr als 2000 Euro im Monat. Weil mindestens fünf Mietparteien die Erhöhung nicht akzeptieren, klagt Gundlach gegen die Mieter.

Doreen Schüler erwartet ihr zweites Kind. Auch wenn ihr Mann und sie nicht schlecht verdienen, sagt sie: „Wenn diese Mieterhöhung durchgesetzt wird, dann werden die Wohnungen hier zu teuer für Familien, und wir müssen ins Umland ziehen – auch wenn wir das eigentlich nicht wollen.“

Große Bürde in der Krise

Auch ihre Nachbarn Tanja und Manuel Scholz haben der Erhöhung widersprochen. Um 264 Euro pro Monat soll bei ihnen die Miete erhöht werden. Das habe „einen großen Schrecken“ ausgelöst, antworteten sie dem Vermieter, schließlich stelle solche eine Summe während einer Krise für Familien „eine große Bürde“ dar. Freiwillig boten sie an, die Kaltmiete um 135 Euro zu erhöhen – doch Gundlach lehnte ab.

„Zustand der Wohnanlage rechtfertigt Mieterhöhung nicht“

Die Häuser, die an der Großen Düwelstraße einen Innenhof einrahmen, galten zur Erbauungszeit vor gut zwölf Jahren als hochmodern. Inzwischen sind die Putzfassaden sichtlich ergraut, am Spielplatz im Innenhof sind drei von sechs Bäumen abgestorben, die Holzbänke sind mit Moos bewachsen. „Die Grundrisse der Wohnungen sind zwar toll, aber der Zustand der Wohnanlage rechtfertigt diese Mieterhöhung nicht“, sagt Mieterin Schüler.

Drei von sechs Bäumen am Sandkasten sind abgestorben, die Bänke vermoost: Gundlach-Wohnungen in der Großen Düwelstraße in Hannover-Südstadt. © Quelle: Conrad von Meding

Die Schülers sind 2017 eingezogen und zahlen bisher 10,41 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter. Gundlach rechnet anhand des Mietspiegels vor, dass ein höherer Preis erlaubt sei, deshalb werde um 15 Prozent angehoben – das wäre das erlaubte Maximum. Die Endsummen sind deshalb so hoch, weil die Wohnungen relativ groß sind. Gut 130 Quadratmeter sind es bei Doreen Schüler und ihrer Familie.

Fehler im Index-Mietvertrag

Aber auch wenn die Mieterhöhungsbegehren nach den Vorgaben des hannoverschen Mietspiegels formal richtig kalkuliert zu sein scheinen, rechnen sich die fünf Gundlach-Mieter in dem Gebäudekomplex gute Chancen aus, vor Gericht zu gewinnen. Denn ihrem Vermieter ist beim Abschluss der Mietverträge ein Fehler unterlaufen.

Gundlach hatte bei Einzug der Mietparteien sogenannte Index-Mietverträge vereinbart. Das bedeutet: Die Miete steigt automatisch mit einem Index, der an die Verbraucherpreisentwicklung gekoppelt ist, ähnlich der Inflation. Sobald mehr als 10 Prozent Steigerung zusammengekommen ist, wird die Miete angepasst. Das wäre jetzt der Fall gewesen. Die von Gundlach formulierte Indexklausel aber sah ausschließlich Miethöhungen vor, also Veränderungen nur zulasten der Mietenden. Rechtlich aber müssen solche Klauseln so formuliert sein, dass Mietende bei negativer Preisentwicklung von mehr als 10 Prozent auch Vorteile haben können – auch wenn dieser Fall unter Ökonomen als sehr unwahrscheinlich gilt.

Klausel falsch – aber das kommt erst auf Nachfrage heraus

Was die Mieter in dem Wohnkomplex ärgert: Dass die Klausel ungültig ist, hat Gundlach ihnen nicht mitgeteilt. Das kam erst auf Nachfragen heraus. Gundlach beruft sich jetzt darauf, dass bei Unrechtmäßigkeit einer Klausel automatisch der gesetzliche Normalfall gelte und daher Mietsteigerungen nach Mietspiegel („ortsübliche Vergleichsmiete“) angemessen seien. Die Anwälte der Mieter argumentieren, dass ihre Klienten damit erneut schlechtergestellt würden. Denn hätte man nach Index berechnet, dann wären zum Zeitpunkt der Erhöhungsankündigungen keine 15 Prozent Mietsteigerung möglich gewesen.

Gundlach-Geschäftsführer Frank Eretge sagt, dass Mieterhöhungen nie erfreulich seien, „aber ein notwendiger Bestandteil ordnungsgemäßer Bewirtschaftung“. Wenn Menschen durch Mieterhöhungen „in Bedrängnis geraten, suchen wir nach individuellen Lösungen“. Man habe in diesen Fällen aber „keinen Hinweis darauf“. Wohnungsunternehmen bräuchten Mieteinnahmen zur Deckung ihrer Ausgaben, die Erhöhung sei angemessen.

„Wir sind nicht die Reichen“

Das bestreiten die Mietparteien. Wer Recht hat, werden nun Gerichte klären müssen. „Gundlach tut immer so, als seien sie Robin Hood am Wohnungsmarkt – aber wir sind nicht die Reichen, von denen man immer mehr Geld kassieren kann“, sagt Doreen Schüler. Sie hoffe, dass ihre Familie und die Nachbarn nicht ausziehen müssen. „Die Preisentwicklung würde uns ins Umland treiben – aber dann bräuchten wir ein zweites Auto, mein Sohn würde seine Freunde verlieren und wir viel Zeit mit Fahrerei. Wir wollen in der Stadt bleiben.“