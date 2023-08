﻿Ärger um Gelbe Tonne in Hannover: Müllwerker kennt Regelung nicht

Hannover. Klaus-Dieter Meyer ist sauer. Zweimal hintereinander hat der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha seine Gelbe Tonne nicht geleert, seine Frau und er blieben auf dem Verpackungsmüll sitzen. Die Begründung: Meyer habe seine Tonne nicht auf den Gehweg gestellt, und deshalb könne sie von Aha auch nicht geleert werden.

Meyer regt das ziemlich auf. Er profitiert vom Abholservice, den Aha für die Mülltonnen anbietet. Wobei der Weg nicht weit ist, Meyers Tonnen stehen direkt an der Grundstücksgrenze. Dass der Abholservice nicht für die Gelbe Tonne gilt, war Meyer nicht klar. Bis sie dann in den vergangenen Wochen nicht mehr geleert wurde.

Wortgefecht mit dem Müllwerker

Als Meyer sich beim Müllwerker nach dem Grund erkundigte, soll es zu einem Wortgefecht gekommen sein. Erfolglos seien auch zwei Anrufe bei Aha geblieben, berichtet der Ricklinger. Einmal habe der Mitarbeiter des Abfallwirtschaftsbetriebs sogar mitten im Gespräch einfach den Hörer aufgelegt.

Die Gelbe Tonne wird aus Kostengründen nicht vom Grundstück abgeholt. Denn das Duale System Deutschland, in dessen Auftrag Aha die Gelben Tonnen in Hannover leert, will die zusätzliche Leistung nicht zahlen. Die Grundstücksbesitzer müssen die Tonne also vor der Abfuhr in die Hand nehmen und selbst auf die Straße stellen. Denn andernfalls bräuchten die Müllwerker für ihre Touren mehr Zeit, das Duale System müsste als Aha mehr Geld für die Leerung zahlen.

Tonne am Montag geleert

Nur ist der Fall ein bisschen kniffelig: Denn der Müllwerker hat bei Meyers Tonne eigentlich keinen zusätzlichen Weg. Sie steht auf dem Hof direkt an der Grundstücksgrenze. Ein Griff und der Behälter kann zum Müllwagen gerollt werden.

Am vergangenen Montag kam dann ein Müllwagen von Aha und hat die Tonne geleert, ohne das Meyer Gelegenheit hatte, mit dem Müllwerker zu sprechen. Zuvor hatte sich diese Zeitung eingeschaltet. Bei dem Müllwerker, der die Tonne nicht geleert hat, habe es sich um eine Aushilfe gehandelt, sagt Aha-Sprecherin Daniela Sievers. Deshalb entschuldige sich das Unternehmen für den Fehler. Denn wenn der Behälter an der Grundstücksgrenze steht, die direkt an die Fahrbahn grenzt, kann er „mit den Griffen nach vorn“ bereitgestellt werden.

Meyer will jetzt erst einmal abwarten, was passiert, wenn die nächste Leerung ansteht. Eine Zusage, dass die Aha-Müllwerker die Tonne künftig von seinem Hof ziehen und dann leeren, hat er aber nicht. „Weder mündlich noch schriftlich.“

