﻿Ärger um Gelbe Tonnen: Streit um politische Verantwortung entbrennt

Hannover. Der Ärger um die Einführung der Gelben Tonne in Hannover ist groß. Es geht um fehlende Stellplätze an den Häusern, mangelnde Flexibilität von Aha und eine zu kurze Frist zur Umstellung. Jetzt entfacht ein Streit um die politische Verantwortung: Die CDU-Regionsfraktion fühlt sich bei Beschlüssen hinters Licht geführt.

Die hannoversche Stadtverwaltung habe immer den Eindruck erweckt, der Rat der Landeshauptstadt habe sich in einer Abstimmung für die Einführung der Tonnen und die Abschaffung der Säcke ausgesprochen, sagt jetzt CDU-Fraktionschef Bernward Schlossarek. Allerdings: Der Rat hatte gar keinen entsprechenden Beschluss gefasst, es gibt lediglich einen Prüfauftrag für die Aufstellung von Gelben Tonnen anstelle der Gelben Säcke.

Schon vor Jahren hatte sich das damalige Ampelbündnis im Rat der Landeshauptstadt für Tonnen ausgesprochen, um ein saubereres Stadtbild zu erhalten. Denn häufig fliegen bei windigem Wetter, die Gelben Säcke umher, werden dann von Autos überrollt, der Inhalt verstreut sich dann über Straßen, Gehwege und Vorgärten. Das wollte der Rat mit Tonnen verhindern. Aber die Stadt ist für die Abfallentsorgung nicht zuständig und so landete der Wunsch dann bei der Region.

„Wir sind von Ratsbeschluss ausgegangen“

Dort hatte dann der Regionsausschuss den Beschluss gefasst, mit dem Dualen System über die Umstellung von Sack auf Tonne in Hannover zu verhandeln. „Wir sind einfach davon ausgegangen, dass der Rat in Hannover für eine Umstellung gestimmt hat“, sagt CDU-Mann Schlossarek. So sei es von der Stadt, der Aha-Geschäftsführung und der Umweltdezernentin der Region vermittelt worden. „Mit dem richtigen Wissen hätten wir nicht den Verhandlungen mit dem Dualen System Deutschland (DSD) zugestimmt“, sagt der CDU-Mann. Unklar, ob das zu Problemen in der zu diesem Zeitpunkt bestandenen Großen Koalition in der Regionsversammlung geführt hätte.

Die SPD hat mit Verwunderung auf die CDU reagiert. Die Partei wolle einfach nichts von ihren eigenen Beschlüssen wissen, sagt der SPD-Abfallexperte Wolfgang Toboldt. Die Fraktion habe der Abschaffung der Gelben Säcke zugestimmt. Wenn die CDU jetzt die Wahlmöglichkeit zwischen Sack und Tonne ins Gespräch bringe, um von den eigenen Beschlüssen abzulenken, „grenzt das an Amnesie“, sagt Toboldt. Zudem demontiere Schlossarek die eigenen Parteifreunde, indem er ihnen vorwirft, ein Mischsystem mit Sack und Tonne verhindert zu haben. Toboldt meint Aha-Geschäftsführer Thomas Schwarz und Umweltdezernentin Christine Karasch, beide sind CDU-Mitglieder.

CDU hatte schon vor zwei Jahren Wahlfreiheit vorgeschlagen

Schon vor zwei Jahren hatte die städtische CDU eine Wahlfreiheit zwischen Sack und Tonne vorgeschlagen, konnte sich damit aber nicht durchsetzen. Aha hatte nach den Verhandlungen mit dem für den Verpackungsmüll zuständigen DSD gesagt, dort dulde man aus Kostengründen nicht die parallele Entsorgung von Sack und Tonne. Und zusätzliche Container an den Sammelplätzen für Papier und Glas seien wegen der von der Stadt dafür erhobenen Gebühren zu teuer.

Von Mathias Klein