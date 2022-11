﻿Ärgernis am Straßenrand: Immer mehr Schrottautos verschandeln Hannover

Hannover. Alte, oft abgemeldete Autos, die ohne Kennzeichen am Straßenrand parken: Das Problem mit alten Autos ist auch in Hannover groß – und wird mit jedem Jahr größer. Das belegen Zahlen vom Abfallunternehmen Aha.

Im vergangenen Jahr registrierte das Entsorgungsunternehmen 7539 Fahrzeuge, die ohne oder ohne gültige Kennzeichen illegal am Straßenrand abgestellt worden waren. Im Jahr 2020 waren es lediglich 5722 gewesen. Fündig werden hannoversche Abfallfahnder meist in der Nähe von Autohändlern, die ihre Ware einfach an die Straße stellen.

Insgesamt schleppte der Entsorger 383 Autos ab und verwertete diese als Sondermüll – etwas weniger als im Vorjahr (412). 280 Bußgeldverfahren wurden eingeleitet sowie rund 210 Strafverfahren an die Staatsanwaltschaft abgegeben. Im Jahr 2020 waren es nach Aussage von Aha-Sprecher Stefan Altmeyer nur rund 50 Strafverfahren.

Hannover stuft illegale Autowracks als Abfall ein

Hannover stuft die illegalen Autowracks am Straßenrand als Abfall ein, weshalb die Abfallfahnder von Aha an das sogenannte Kreislaufwirtschaftsgesetz gebunden sind. Das heißt: Sofort abschleppen dürfen sie ein abgemeldetes Auto nicht. Stattdessen sind sie verpflichtet, einen grellorangefarbenen Aufkleber mit einer einmonatigen Frist an die Scheibe zu kleben. Eine Ausnahme gibt es aber, erklärt Altmeyer: „Altfahrzeuge, von denen eine direkte Gefahr ausgeht, müssen sofort entfernt werden.“

In allen anderen Fällen gibt es ein klar definiertes Vorgehen: „Wird das Auto innerhalb eines Monats nach Anbringen des Aufklebers nicht aus dem öffentlichen Straßenraum entfernt, lässt Aha es von einem Abschleppdienst abholen und zur Verwahrung in eine Sammelstelle bringen“, sagt der Sprecher. Dort werde es aus Kulanzgründen noch einmal für mindestens einen Monat aufbewahrt. „Wenn der Fahrzeugeigentümer das Fahrzeug nicht innerhalb dieser Verwahrzeit abholt, wird das Auto in der Regel verschrottet.“ Allerdings gebe es auch Ausnahmen, teilt das Unternehmen mit: „Wenn ein Fahrzeug einen höheren Restwert hat, was sehr selten vorkommt, wird es nach Erstellung eines Gutachtens an einen Verwertungsbetrieb übergeben.“ Alle anderen kämen in die Presse.

Das System der Händler – die Straße wird zum Umschlagplatz

Dass Schrottautos zu einem Problem in der Landeshauptstadt geworden sind, bestätigt auch das Abfallunternehmen. Dahinter stecke System, so Altmeyer: „Der öffentliche Raum wird oft als Zwischenablage abgemeldeter Fahrzeuge bis zum Weiterverkauf oder bis zur endgültigen Verschrottung rechtswidrig zweckentfremdet. Deshalb werden viele schon abgemeldete Altfahrzeuge innerhalb der Monatsfrist doch noch von den Haltern entfernt.“

So bekämpft Bremen das Schrottauto-Problem

Im Nachbarbundesland Bremen sind die Behörden weniger kulant: Dort werden abgemeldete Autos seit 2018 nicht mehr als Abfall eingestuft, sondern wie Falschparker behandelt, wenn sie ohne Kennzeichen an der Straße stehen. Zu welchem Zeitpunkt der Abschleppwagen kommt, ist für die Fahrzeugeigentümer unberechenbar. Die Aufkleber mit der Monatsfrist hat Bremen 2018 abgeschafft.

Von Britta Lüers