﻿Wegen Agritechnica: Geflüchtete müssen Notunterkünfte auf Hannovers Messegelände räumen

Hannover. Wegen der Agrarmesse Agritechnica müssen demnächst Hunderte Geflüchtete ihre Notunterkünfte auf dem Messegelände räumen. Wie ein Sprecher von Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) bestätigte, sind dort rund 1600 Menschen untergebracht. „Derzeit sind die Hallen 24 und 25 angemietet. Die Unterbringung wird als Notunterkunft der Landesaufnahmebehörde betrieben.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Agritechnica, die „Weltleitmesse für Landtechnik“ findet vom 12. bis 18. November statt. Seit April ist das Ausstellungsgelände fast komplett ausgebucht. Die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft rechnet mit 2500 Ausstellern aus mehr als 50 Nationen. Damit ist die Agritechnica fast wieder auf dem Niveau von vor der Corona-Pandemie. 2019 waren 2803 Aussteller gekommen und mehr als 446.000 Fachbesucher.

17.000 Geflüchtete suchen Schutz in Niedersachsen

Die Landwirtschaftsmesse belegt auch die Hallen 24 und 25, weshalb die Geflüchteten weichen müssen – möglicherweise nur vorübergehend. Für die Zeit nach der Ausstellung führt die Landesregierung Gespräche mit der Messe AG: „Nach Ende der Agritechnica sollen die bisherigen Kapazitäten von rund 3000 wieder geschaffen werden.“ Betten und weitere Einrichtungen der Notunterkunft werden so lange auf dem Messegelände zwischengelagert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Land ist angesichts steigender Flüchtlingszahlen dringend auf die Notunterkunft angewiesen. Im ersten Halbjahr suchten fast 17.000 Menschen in Niedersachsen Asyl – das sind etwa 5000 mehr als im vergangenen Jahr zum selben Zeitraum und der höchste Wert seit 2016. Darin nicht eingerechnet ist eine große Zahl von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine.

Lesen Sie auch

Lage ist angespannt

Nach Angaben von Niedersachsens Innenministerin ist die Lage angespannt. „Wir können die Situation in Niedersachsen in engem Schulterschluss mit den Kommunen derzeit noch bewältigen und die vielen Menschen, die zu uns kommen, unterbringen“, sagte Behrens. „Die Belastung der Landesaufnahmebehörde und der Kommunen steigt in den vergangenen Wochen allerdings weiter an.“

Nicht nur das Messegelände fehlt in den nächsten Wochen. In Bad Fallingbostel-Oerbke muss das Land bis Ende Oktober eine Unterkunft räumen. Die Bundeswehr übernimmt das Gelände. Stattdessen schafft das Land in ganz Niedersachsen 2400 neue Unterkünfte. Der Städtetag rechnet damit, dass die Kommunen 500 bis 600 Geflüchtete pro Woche aufnehmen müssen, um die Unterkunftsplätze auf dem Messegelände und in Oerbke zu ersetzen.

HAZ