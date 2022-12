﻿Aha schließt Kundencenter in der Innenstadt von Hannover

Trotz vielfacher positiver Rückmeldungen schließt Aha das Kundencenter in der Innenstadt mit dem Ende des Testbetriebs am 16. Dezember. Viele Kundinnen und Kunden bevorzugen mehrheitlich offenbar den Telefonkontakt mit ihrem Abfallentsorgungsunternehmen.

Hannover. Am 16. Dezember schließt das Aha-Kundencenter in der Innenstadt (Karmarschstraße 30/32). Der Abfallentsorger beendet damit trotz einiger positiver Rückmeldungen den Testbetrieb innerhalb des Üstra-Fahrgastzentrums. Gründe für die Schließung sind die zu geringe Resonanz der Kundinnen und Kunden und die hohen Kosten für Miete und Personal. Zusätzlich haben repräsentative Kundenbefragungen ergeben, dass die Kundinnen und Kunden ihre Abfallwirtschaft am liebsten telefonisch kontaktieren.

Das Kundencenter von Aha wurde im April 2019 im Üstra-Fahrgastzentrum mit dem Ziel eröffnet, vor allem älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern eine Anlaufstelle zu bieten und Anliegen wie Gebührenbescheide persönlich klären zu können.

Der Testbetrieb war auf zwei Jahre ausgelegt. Innerhalb dieses Zeitraums konnten die Kundenresonanz und Altersstruktur nur teilweise erhoben werden, was an einer längeren Schließung in der Hochphase der Corona-Pandemie lag.

Die Auswertungen nach der Wiedereröffnung zeigen, dass die Mehrzahl der Besucherinnen und Besucher jünger als 70 Jahre war. Die meisten Kundinnen und Kunden kamen mit einem konkreten Anliegen und seien mit dem Service sehr zufrieden gewesen. Trotzdem waren die wöchentlichen Besucherzahlen zu gering, um das Kundencenter weiter zu betreiben.

Von Lucas Kreß