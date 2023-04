﻿Frist abgelaufen: Wie geht es nun weiter mit den Gelben Säcken am Straßenrand?

Durch den Streik sind in Hannover nicht alle Gelben Säcke vor Ablauf der Frist zum 31. März eingesammelt worden. Was passiert nun mit den Säcken am Straßenrand?

Kein seltenes Bild: Unter anderem durch den Streik in der zweiten Märzhälfte stapeln sich in Hannover auch nach dem offiziellen Ende der Abholzusage durch Aha noch gelbe Säcke, so wie hier in der Jakobistraße zwischen Edenstraße und Lister Meile.

Hannover. Dieser Anblick sollte zum 1. April der Vergangenheit angehören: Gelbe Säcke stapeln sich am Straßenrand und auf öffentlichen Plätzen oder werden vom Wind auf die Straße geweht – etwa in der List und in Teilen der Südstadt. Dabei endete mit dem Wechsel auf die Gelbe Tonne die rund 30-jährige Ära der Gelben Säcke Ende März endgültig. Zumindest in der Theorie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Durch den Streik am 22. und 23. März fielen einige Abfuhren ersatzlos aus – viele Anwohner stellten die Säcke daher auch nach Ablauf der Frist nach draußen. Auf Nachfrage kündigt die Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) schriftlich einen kulanten Umgang damit an: „Aha ist ein sauberes Stadtbild sehr wichtig.“ Die Säcke würden daher in Nachbereitung des Streiks – wie alle anderen liegen gebliebenen Abfälle und Wertstoffe auch – mit der nächsten regulären Abholung entsorgt, so der Betrieb. Dies gelte auch dann, wenn durch den Ausfall des Leerungstermins mehr Säcke als üblich vor den Häusern lägen.

Geänderte Leerungstage zu Ostern

Aufgrund der Feiertage gelten diese und nächste Woche jedoch geänderte Abholzeiten. In der Woche vor Ostern erfolgen alle Abholungen einen Tag früher. Nach Ostern verschieben sich die Abholtermine um einen Tag nach hinten. Damit will das Unternehmen Staus an den Wertstoffhöfen vorbeugen, denn Ostersamstag sei erfahrungsgemäß einer der anlieferungsstärksten Tage des Jahres. Bei Unsicherheiten bezüglich der Abholtage verweist das Unternehmen auf seine Homepage. Unter www.aha-region.de/abholtermine/abfuhrkalender lässt sich für jedes Haus ein individueller Abfuhrkalender abrufen. Ein ausgedruckter Jahreskalender ist über den Aha-Service bestellbar. Dieser wird kostenlos verschickt. Für Fragen gibt es zudem die kostenlose Service-Hotline (0800) 999 11 99.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sollten Säcke aufgrund des Streiks nicht abgeholt oder Tonnen nicht geleert worden sein, bittet das Unternehmen darum, diese bis zur nächsten Regelentsorgung auf dem eigenen Grundstück zu lagern und erst dann wieder an die Straße zu legen. Auch streikbedingt nicht geleerte Tonnen sollen erst am nächsten planmäßigen Abholtag wieder an den Straßen bereitgestellt werden. Hier werden dann ausnahmsweise auch übervolle Tonnen und Container geleert. Zudem weißt das Unternehmen darauf hin, dass Wertstoffe, Leichtverpackungen und Papier auch an Wertstoffhöfen abgegeben werden können.