Vergangene Warnstreiks bei der Müllabfuhr haben zur Folge, dass an vielen Stellen im Stadtgebiet Hannovers vermehrt Gelbe und Blaue Säcke sowie Kartonagen liegen. Der Abfallzweckverband Aha will die Mehrmengen in dieser Woche räumen – allerdings nur dort, wo reguläre Abfuhrtermine fällig sind. Vor Ostern verschieben sich Termine nach vorn.

Aha will nach Warnstreiks in Hannovers Straßen aufräumen – aber zunächst nicht überall

Hannover. Die Warnstreiks beim Abfallzweckverband Aha in der Vergangenheit haben sichtbare Folgen in Hannovers Stadtbild hinterlassen. An vielen Stellen stapeln sich Gelbe und Blaue Säcke, oft auch Kartonagen. Viele Behälter quellen über. Jetzt macht sich die Müllabfuhr ans Aufräumen.

„Wir haben genug Personal im Einsatz, sodass wir auch die Mehrmengen abfahren können“, sagt Aha-Sprecherin Helene Herich. Dies gelte zum Beispiel für Säcke, die sich neben vollen Tonnen befinden, auch wenn sie dort eigentlich nicht sein sollten. Aha hatte Touren, die wegen der Streikaktionen ausfielen, nicht nachgeholt und die betroffenen Hannoveraner und Hannoveranerinnen gebeten, die Säcke wieder ins Haus oder in die Wohnung zu holen. Dies ist nicht überall auf Resonanz gestoßen.

Gefahren wird nach Abfuhrkalender

Für einige ist weiterhin Geduld gefordert. „Wir werden dort abfahren, wo reguläre Touren nach dem Abfuhrkalender fällig sind“, erklärt Herich. In Stadtteilen, die in dieser Woche nicht an der Reihe sind, gehen also noch weitere sieben Tage ins Land, bis die Müllabfuhr wieder kommt. Herich erneuert die Bitte, Säcke nicht bis dahin am Straßenrand oder auf Plätzen zu deponieren.

Für die Osterfeiertage hat Aha für Hannover und das Umland Terminänderungen angekündigt. Wie bereits im vergangenen Jahr werden Termine für die Restmüll- und Wertstoffabfuhr dabei nicht nur nach hinten verschoben, sondern auch vorgeholt. Seinerzeit hatte das nicht jeder mitbekommen oder ignoriert, sodass auch zu dieser Zeit viel Müll an den Straßen herumlag.

Terminverschiebungen beginnen am 1. April

„Wir müssen vorholen, um eine verlässliche Abholregelung anbieten zu können“, sagt Herich. Das beginnt bereits am kommenden Sonnabend, 1. April. An diesem Tag fahren die Müllautos die Touren, die für Montag, 3. April, im Kalender stehen. Die weiteren Touren verschieben sich dann ebenfalls um einen Tag nach vorn – die von Dienstag auf Montag, von Mittwoch auf Dienstag, von Donnerstag auf Mittwoch und vom Karfreitag auf Donnerstag.

In der Woche nach Ostermontag, 10. April, läuft es andersherum. Dann kommen die Müllwerker bis einschließlich Sonnabend, 15. April, immer einen Tag später als im Abfuhrkalender angegeben. Sämtliche Terminänderungen gelten nicht nur bei Aha, sondern auch bei der RMG Rohstoffmanagement, die die Wertstoffe im Umland der Landeshauptstadt abholt.

Ostersonnabend könnte es eng auf den Wertstoffhöfen werden

Die Deponien und Wertstoffhöfe bleiben an Karfreitag und Ostermontag geschlossen. Dafür könnte es dort am Ostersonnabend eng werden. Erfahrungsgemäß ist dieser Tag vor allem bei entsprechendem Wetter einer derjenigen mit dem stärksten Andrang im Jahresverlauf.

Der 1. April ist für Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Hannover noch aus einem anderen Grund ein wichtiges Datum. Dort entfällt die Abfuhr der Gelben Säcke dann endgültig, mitgenommen werden nur noch gelbe Tonnen. „Der Termin ist seit Längerem bekannt, wir halten auf jeden Fall an ihm fest“, betont Herich.