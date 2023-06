﻿„Air Defender“: Diese Flugzeuge sind demnächst über der Region Hannover unterwegs

Kostenfrei bis 11:00 Uhr lesen

Schul-AG

Grundschule in Lehrte-Arpke: So schön grünt und blüht es im Schulgarten

Eine Kräuterecke, Erdbeeren in Töpfen und Kürbis im Kübel: Die Grundschule in Lehrte-Arpke beteiligt sich am offiziellen Tag des Schulgartens am 14. Juni. Doch schon jetzt gewährend die Kinder der Schulgarten-AG Einblicke in ihre Beete.