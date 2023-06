Hannover

Suche in der Eilenriede: Frau schwer verletzt am Eisstadion gefunden

Retter haben die seit Sonntag vermisste Frau am Dienstagabend schwer verletzt am Eisstadion im Stadtteil Kleefeld gefunden. Sie ist außer Lebensgefahr und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zahlreiche Einsatzkräfte hatten zuvor auf der Suche nach der Vermissten die Eilenriede in Hannover durchkämmt.