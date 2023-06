﻿„Air Defender 23“: Die ersten Flugzeuge starten in Wunstorf – mit Video

Wunstorf. Es sind mehr als 10.800 PS, die den grauen A400M der Luftwaffe nach vorne drücken – pro Triebwerk. Und der Flieger hat vier davon. Mit einem lauten Dröhnen startet der Militärtransporter am Montag, 12. Juni, vom Fliegerhorst Wunstorf zur Großübung „Air Defender 23“. Parallel machen sich weitere Maschinen startklar, darunter amerikanische C-130 „Hercules“. Bis zum 23. Juni brechen sie nun mehrfach täglich zu Trainingsszenarien über Deutschland auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Air Defender 23: Die ersten Flugzeuge starten in Wunstorf Es ist laut und die Luft riecht nach Kerosin: Mit mächtigem Dröhnen sind am Montag die ersten A400M der Luftwaffe von Wunstorf aus zum Großmanöver „Air Defender © Quelle: Peer Hellerling

Die fünf deutschen A400M, elf C-130 der Air National Guard und eine rumänische Alenia C-27 „Spartan“ agieren in den unterschiedlichsten Übungsmodulen als Tankflugzeuge oder Transporter. Über der Nordsee versorgen sie die Kampfjets mit Kerosin, zwischen Ostsee und Sachsen wird beispielsweise der Tiefflug in gerade einmal 300 Metern Höhe trainiert. „Air Defender 23“ folgt der Devise „Train as you fight“ – übe so, wie du auch kämpfst.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Air Defender 23“: Abschreckende Wirkung

Das Manöver unter deutscher Führung mit 24 weiteren Nationen – darunter insgesamt 23 Nato-Staaten – ist das größte seit Ende des Kalten Kriegs und gleichzeitig die größte Luftverlegeübung seit Bestehen der Militärallianz 1949. Mehr als 250 Flugzeuge sind involviert, darunter 190 Kampfjets wie Eurofighter und die hochmodernen F-35.

Eine amerikanische C-130 Hercules startet im Rahmen der Luftwaffenübung „Air Defender 2023“ am Fliegerhorst Wunstorf. © Quelle: Francis Hildemann/Bundeswehr/dpa

Die Planungen begannen bereits 2018, durch die russische Invasion hat es zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Laut Ingo Gerhartz, Inspekteur der Luftwaffe, hat das Manöver einen klaren Verteidigungscharakter – soll gleichzeitig aber auch eine abschreckende Wirkung haben.

HAZ