﻿„Air Defender 23“: Diese Soldaten machen in Wunstorf bei der Übung mit

Wunstorf. Rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten, mehr als 250 Flugzeuge und fünf Jahre Planung: Mit „Air Defender 23“ ist am Montag die größte Luftverlegeübung seit Nato-Bestehen angelaufen. Wunstorf mit seinem Lufttransportgeschwader (LTG) 62 spielt dabei eine zentrale Rolle: Die Transporter und Tanker leisten einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen des Manöver. Wir haben mit vier Soldaten gesprochen, die uns ihre Aufgaben für die nächsten zwei Wochen erklären.

Gefechtsstandoffizier Sören

Alles ist eine Frage der Planung: Flugrouten müssen ausgearbeitet werden, Maschinen koordiniert und die Ladung eingetaktet. Bei all dem kommt der Gefechtsstand ins Spiel – und damit auch Sören (33). Die Bundeswehr hält sich mit persönlichen Angaben zu ihren Soldaten zurück, deshalb nennt der Major im Gespräch nur seinen Vornamen. „Wir sorgen dafür, dass die Crews alles haben, was sie brauchen“, sagt der Offizier. Er bezeichnet den Gefechtsstand als „koordinierendes Element“.

„Damit wir besser arbeiten können, haben wir uns vom restlichen Dienstgeschehen abgekoppelt“, sagt Sören. „Der normale Flugbetrieb geht schließlich weiter.“ Während der Übung verfolgt der Gefechtsstand beispielsweise die involvierten Maschinen und tauscht sich mit seinen ausländischen Partnern aus. Denn Amerikaner und Rumänen haben ihre eigenen Kommandoposten. „Um besser kommunizieren zu können, haben wir Verbindungssoldaten in unseren Reihen“, sagt Sören. „Das läuft sehr gut.“

Fluglotse Stefan D.

„Greift geschmeidig ineinander“: Fluglotse Stefan D. (53). © Quelle: Peer Hellerling

Wie jeder Flughafen hat auch der Fliegerhorst einen Tower. Einer der Lotsen ist Stefan D. (53). „Wir freuen uns sehr über den Mehrbetrieb“, sagt der Hauptmann und fügt witzelnd hinzu: „Sonst gucken wir ja nur ins Leere.“ Dabei ist bereits der Alltag kaum langweilig: 2022 verzeichnete Wunstorf 16.000 Flugaktivitäten, da falle „Air Defender 23“ laut D. aufs Jahr gesehen „kaum ins Gewicht“. Das Pensum wuchs bereits seit Pfingsten, als große C-17 „Globemaster III“ Personal und Material aus den USA brachten.

Air Defender 23: Die ersten Flugzeuge starten in Wunstorf Es ist laut und die Luft riecht nach Kerosin: Mit mächtigem Dröhnen sind am Montag die ersten A400M der Luftwaffe von Wunstorf aus zum Großmanöver „Air Defender © Quelle: Peer Hellerling

Um perfekt vorbereitet zu sein, hat die Mannschaft um D. „den Service erweitert“. Heißt: Sie sind länger da und besser besetzt. Da helfe der gute Draht zum nahen Flughafen Hannover. „Wir teilen uns schließlich einen Luftraum“, sagt der Hauptmann. Die zivilen Lotsen schaufeln Lücken am Himmel frei, die das LTG 62 dann nutzt. „Das greift geschmeidig ineinander.“ Traurig, dass er wie seine Kameraden in Schleswig-Holstein keine Kampfjets koordiniert, ist D. aber nicht: „Die machen ihr Ding, wir machen unseres.“

US-Pilot Will Dyke

„Sehr kompliziert“: US-Pilot Major Will Dyke (36). © Quelle: Peer Hellerling

Major Will Dyke steht mit seiner Crew an der Ladeluke einer C-130 „Hercules“. Viel wurde im Vorfeld darüber geredet, ob die Verlegung von etwa 100 US-Jets nach Deutschland wirklich nötig war. Der 36-Jährige aus Kentucky unterstreicht das sofort: „Europas Luftraum ist sehr kompliziert.“ Natürlich sei das Fliegen an sich nicht anders – „aber hier sind viel mehr Flugzeuge auf kleiner Fläche am Himmel als zum Beispiel bei uns im Mittleren Westen.“

Zehn C-130 stehen derzeit in Wunstorf, zusammen mit fünf deutschen A400M und einer Alenia C-27 „Spartan“ übernehmen sie Lufttransporte, das Absetzen von Fallschirmspringern und Luftbetankungen. „Es ist mein erstes Mal in Deutschland“, sagt Dyke. Er ist gespannt. „Am ersten Tag hatte ich noch nicht das Glück, selbst zu starten.“ Die Zusammenarbeit mit Deutschen und Rumänen funktioniere „sehr gut“. Zwar gebe es hin und wieder kleinere sprachliche Missverständnisse, aber das sei nicht der Rede wert.

Spezialpionier Peter Pöhlmann

„Überall und weltweit“: Spezialpionier Peter Pöhlmann vor dem Feldtanklager. © Quelle: Peer Hellerling

Etwas ab vom Schuss vom Flugbetrieb steht Peter Pöhlmann. Der Major ist Kompanieführer der Spezialpioniere, die das Rückgrat für die Tankerflotte in den Boden gegraben haben: das riesige Kerosinlager. „Das können wir überall und weltweit aufbauen“, sagt Pöhlmann. Das Feldtanklager ist das größte in der Geschichte der Bundeswehr. Acht Blasen mit je 300.000 Liter Kerosin gibt es, das macht bis zu 2,4 Millionen Liter. Dazu kommen 1,8 Kilometer Rohrleitungen und 17.000 Tonnen Schotter.

„Wir liefern das Kerosin für die hiesigen Flugzeuge, aber auch für die Betankungsmissionen in der Luft“, sagt Pöhlmann. Bis zu eine halbe Million Liter werden es so pro Tag sein. Die Anlage betreiben die Spezialpioniere mit US-Streitkräften, die zusätzliche Tank-Lkw mitgebracht haben. Mit ihnen wird das Kerosin zu den Fliegern gebracht. Außerdem sichern elf ungarische Soldaten den Betrieb des Lagers. „Nach der Übung bauen wir alles wieder ab“, sagt Pöhlmann. „Bis September ist es verschwunden.“

