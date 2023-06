Feuerwehr

Auf der A2 bei Hannover ist in Richtung Dortmund die Zugmaschine eines Sattelschleppers ausgebrannt. In Brand geraten war der gasbetriebene Lkw am späten Montagabend, 12. Juni. Die Folgen des Feuers waren für Autofahrende in diesem Bereich auch am nächsten Morgen noch zu spüren.