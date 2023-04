Doppelmord in Wennigsen

Endspurt im Mordprozess Wennigsen-Holtensen: Am Mittwoch haben die Verfahrensbeteiligten am Landgericht Hannover ihre Plädoyers gehalten. Während die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Freiheitsstrafe für Ayas A. fordert, sieht die Verteidigung erhebliche Zweifel an den Vorwürfen.