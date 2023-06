Wenn „OCCASUS“ in Deutschland einmarschiert: Unser Podcast zum Manöver „Air Defender 23“

Hannover. Kennen Sie das fiktive militärische Szenario, auf das beim Manöver „Air Defender 23“ die richtige Reaktion geprobt wird? Die Luftwaffe der Bundeswehr beschreibt das offiziell so: „Die jahrelange Konfrontation der Nato mit dem östlichen Militärbündnis OCCASUS hat den Boden der Bundesrepublik erreicht. Spezialkräfte der Organisation Brückner und andere Truppen von OCCASUS konnten von Osten nach Deutschland eingeschleust werden. Nun halten Luft- und Bodenkräfte die gesamte Region Klebius besetzt, etwa ein Viertel des Landes. Und der nächste taktische Zug ist bereits absehbar: Die OCCASUS-Allianz versucht, nach Norden zur Ostsee vorzustoßen und den Rostocker Hafen in Besitz zu nehmen. Dabei nutzt sie eine Mischung aus Sabotageaktionen und den Einsatz von Spezialkräften, die aus der Luft unterstützt werden. Die Folge: Das westliche Bündnis löst den Verteidigungsfall nach Artikel 5 des Nato-Vertrages aus.“

Das Szenario: natürlich fiktiv! Die Auswirkungen des Manövers sind hingegen sehr real. 250 Flugbewegungen an jedem Tag im Norden und Nordosten Deutschlands. Um die 15 davon am Fliegerhorst Wunstorf im Westen Hannovers. Dort brummen die großen Transportflugzeuge über die Häuser der Anwohner hinweg. Dort stehen Friedensaktivistinnen und -aktivisten vor dem Tor und demonstrieren für Entwaffnung. Dort stehen aber am Zaun auch die Planespotter – Flugzeugenthusiasten, die versuchen gute Fotos der an- und abfliegenden Maschinen zu „schießen“.

Volker Wiedersheim im Gespräch mit Peer Hellerling und Can Merey

Unser Reporter Peer Hellerling verfolgt das Manöver von Anfang an intensiv, spricht mit Piloten und Protestierenden. In der neuen Folge unseres Podcasts „Klar so weit?“ berichtet er Redakteur Volker Wiedersheim von seinen Eindrücken vor Ort und gibt einen Überblick darüber, wie viele Menschen und Maschinen „Air Defender 23“ in Bewegung bringt.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass aus dem Manöver ein Ernstfall wird?

Can Merey ist Krisenreporter und Leiter des Investigativressorts bei unserem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Er teilt im Podcast seine Eindrücke von der politischen Debatte, die das Manöver in Deutschland begleitet – nur Die Linke und die AfD sind dagegen. Und er wagt eine Einschätzung, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass etwa ein Einsatz wie „Air Defender 23“ eines Tages kein Manöver, sondern ein Ernstfall ist.

Podcast-Aufnahme im Aufhof, der aufgegebenen Galeria Kaufhof

Der Podcast ist aufgenommen im Aufhof, der derzeit leeren und als Ideenwerkstatt und Kulturort genutzten früheren Galeria-Kaufhof-Filiale.

Der Podcast ist etwa 30 Minuten lang. Die nächste Episode erscheint am kommenden Freitag.

