﻿Bis zu 200 Kampfjets am Himmel: Fliegerhorst Wunstorf ist Drehkreuz bei größtem Nato-Manöver seit Jahrzehnten

Hannover/Wunstorf. Der Fliegerhorst Wunstorf wird im Sommer einer der Drehpunkte für die größte Luftwaffenübung seit Ende des Kalten Kriegs. Wie die Bundeswehr auf Anfrage mitteilt, soll ein Großteil der Logistik für das Nato-Manöver „Air Defender 23“ mit 16 Teilnehmerstaaten über das Lufttransportgeschwader (LTG) 62 in der Region Hannover abgewickelt werden. Im Juni proben rund 200 Kampfjets unter anderem aus den USA elf Tage den Ernstfall am Himmel über Deutschland. Durch den Krieg in der Ukraine gewinnt das Unterfangen an neuer Brisanz.

Beim Neujahrsempfang des LTG 62 in Wunstorf war es nur ganz kurz Thema, doch jetzt gibt das Kommando Luftwaffe in Berlin erstmals Auskunft zu den Dimensionen: Vom 12. bis 23. Juni sollen im gesamten deutschen Luftraum Verteidigungsoperationen geübt werden. Trainiert wird teilweise auch über Polen, Tschechien, dem Baltikum und Rumänien. Beteiligt sind rund 200 Kampfflieger der Luftwaffe und von Nato-Partnern. Den größten Teil mit etwa der Hälfte stellen die Amerikaner, aber beispielsweise auch Spanier, Briten, Belgier und Ungarn machen mit.

Heimat des A400M: Der Fliegerhorst Wunstorf wird während der Übung „Air Defender 23“ zum Logistik-Drehkreuz. © Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

„Air Defender 23“: Wunstorf wird Logistikdrehkreuz

Im Vorfeld werden deshalb zahlreiche Maschinen aus den USA nach Europa geholt. „Es handelt sich um die größte Verlegung von US-Luftstreitkräften nach Deutschland seit Gründung der Nato“, sagt ein Luftwaffensprecher. Der Fliegerhorst Wunstorf dient dabei als Drehkreuz für die Logistik. Das deutsche Militär rechnet – abgesehen von den eigenen A400M-Maschinen – mit weiteren zehn bis zwölf Gastflugzeugen. Dabei handle es sich um Transporter und Tanker. Anwohnende müssen entsprechend während „Air Defender 23“ mit häufigeren Starts und Landungen rechnen.

Um die Lärmbelastung so gering wie möglich zu halten, sollen einige Manöver über Nord- und Ostsee stattfinden. „Nachts ist kein Übungsflugbetrieb geplant“, sagt der Luftwaffensprecher. Außerdem werde alles auf verschiedene Einsatzräume verteilt, um auch die zivile Luftfahrt nicht unnötig zu strapazieren.

„Zeitenwende erfordert verstärkte Übungen“

Obwohl die Planungen für „Air Defender 23“ schon seit einigen Jahren laufen, gewinne das Manöver durch den russischen Einmarsch in die Ukraine unerwartet an Brisanz. „Die Zeitenwende erfordert wieder verstärkt militärische Übungstätigkeit, um Sicherheit zu gewährleisten und somit unsere Freiheit und die unserer Bündnispartner zu wahren“, heißt es seitens der Luftwaffe. Insofern bitten die Militärs für Verständnis: „Die Besatzungen müssen dort üben, wo sie gegebenenfalls auch eingesetzt werden.“