﻿„Air Defender 23“: So sehen Planespotter die Flugzeuge in Wunstorf

Wunstorf. Langsam beginnt die heiße Phase: Pünktlich nach dem langen Pfingstwochenende landen die ersten Militärmaschinen für die Großübung „Air Defender 23“ am Fliegerhorst Wunstorf. Denn obwohl das Manöver erst Mitte Juni startet, fangen jetzt die Vorbereitungen an. Gleich am Dienstag, 30. Mai, wird die erste Maschine aus den USA erwartet. Wir geben Tipps, wie und wo Planespotter die beste Sicht auf die Transporter und Kampfjets haben.

Welche Flugzeuge sind in Wunstorf zu sehen?

Das Lufttransportgeschwader (LTG) 62 ist die Heimat der A400M-Flotte. Ein besonderes Fotomotiv dürfte vor allem die extra für „Air Defender 23“ speziell beklebte Maschine sein. Das Heckleitwerk ziert die amerikanische und deutsche Flagge, außerdem prangt das Wappen auf dem Flieger.

Sonderfolierung: Der speziell beklebte A400M ist seit Anfang April als Botschafter unterwegs. © Quelle: Rainer Dröse

Darüber hinaus schicken die USA einen Transporter des Typs C-17 „Globemaster III“ und zehn C-130 „Hercules“. Die Rumänen werden eine Frachtmaschine entsenden, vermutlich eine Alenia C-27J „Spartan“. Darüber sind vereinzelte Kampfjet-Besuche möglich, an der Übung nehmen beispielsweise Eurofighter, Tornados, F-16, F-18 und F-35 diverser Nationen teil.

Wann kommen die ersten Maschinen?

Schwebt am Dienstag ein: eine Transportmaschine C-17 „Globemaster III“ der amerikanischen Air National Guard. © Quelle: Clemens Heidrich

Obwohl „Air Defender 23“ offiziell erst am 12. Juni startet, beginnen die Vorbereitungen für das Großmanöver natürlich schon deutlich früher. Wie das LTG 62 auf Anfrage mitteilt, soll die C-17 deshalb schon am Dienstag, 30. Mai, gegen 12 Uhr erstmals in Wunstorf landen. Die C-130 „Hercules“ folgen voraussichtlich am 8. Juni.

Erlaubt die Bundeswehr das Fotografieren?

Ein klares Ja. Zwar dürfen Flugzeugenthusiasten nicht aufs Gelände, aber ansonsten gibt es seitens der Luftwaffe keine Einschränkungen. Ein Sprecher des LTG 62 teilt sogar mit, dass die Bundeswehr ein Blick auf die Lage am Zaun haben will. Sollte es an manchen Tagen besonders viele Planespotter geben, stehen Soldatinnen und Soldaten vor Ort mit Informationsmaterial bereit.

Wo haben Planespotter die beste Sicht

Rund um den Fliegerhorst Wunstorf haben sich zwei Bereiche für Fotos der Maschinen etabliert –jeweils an den Enden der Hauptpiste. Im Westen ist es das Hohe Holz bei Großenheidorn. Die zweite Stelle ist im Osten die Verlängerung des Alten Postwegs, der in Poggenhagen senkrecht von der Fliegerstraße abgeht. Die zweite Start- und Landebahn, die vermutlich aber nicht so sehr beansprucht wird, lässt sich vom Frachtweg (B442) bei Klein Heidorn im Blick behalten.

Wann ist die beste Zeit für Fotos?

Kommen auch nach Wunstorf: zehn US-Transportmaschinen des Typs C-130 „Hercules“. © Quelle: Clemens Heidrich

Trainiert wird während „Air Defender 23“ täglich zwischen 10 und 20 Uhr. Laut Luftwaffe finden die meisten Aktivitäten in Wunstorf wohl von 10 bis 14 Uhr statt. An den Wochenenden gibt es keine Übungsflüge, doch die Transportmaschinen müssen dennoch Material und Soldaten transportieren. Außerdem starten und landen diverse A400M, da der Normalbetrieb am Fliegerhorst nicht ruht.

Welche Aufgabe hat der Fliegerhost Wunstorf?

Das LTG 62 ist eins von drei Hauptdrehkreuzen während „Air Defender 23“. Der Fliegerhorst in der Region Hannover ist für die Logistik zuständig. Entsprechend starten und landen zwischen dem 30. Mai und 30. Juni diverse Flieger, um Menschen und Material zwischen den einzelnen Stützpunkten wie Hohn/Jagel (Schleswig-Holstein), Lechfeld (Bayern) und Spangdahlem (Rheinland-Pfalz) zu transportieren.

