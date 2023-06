﻿„Air Defender 23“: Sonniges Wetter über Wunstorf hilft gegen Fluglärm

Wunstorf/Hannover. Täglich brechen am Fliegerhorst Wunstorf bei Hannover mehrere Transportflugzeuge zum Großmanöver „Air Defender 23“ auf. Die ersten Starts gibt es in den frühen Morgenstunden, die letzten Maschinen kehren am Abend zurück. Für Anwohnerinnen und Anwohner bedeutet das mehr Lärm als sonst. Doch die Lotsen des Lufttransportgeschwaders (LTG) 62 versuchen alles, um den Geräuschpegel zu senken. Dabei spielt ihnen das Sommerwetter in die Karten – wäre da nicht die Windrichtung.

Vom Fliegerhorst Wunstorf aus beteiligen sich fünf A400M der Luftwaffe, elf C-130 „Hercules“ der Amerikaner und eine rumänische Alenia C-27 „Spartan“ am Manöver. Die „Dickschiffe“, wie die Soldaten die Transporter nennen, sind Propellermaschinen – und dröhnen entsprechend beim Start. Die vier Triebwerke des A400M gehören zu den stärksten ihrer Art, jedes leistet mehr als 10.800 PS. Auch über Hannover sind die Auswirkungen von „Air Defender 23“ inzwischen zu spüren, mehrmals am Tag brummt eine der Maschinen über die Stadt hinweg.

Air Defender 23: Die ersten Flugzeuge starten in Wunstorf Es ist laut und die Luft riecht nach Kerosin: Mit mächtigem Dröhnen sind am Montag die ersten A400M der Luftwaffe von Wunstorf aus zum Großmanöver „Air Defender © Quelle: Peer Hellerling

„Air Defender“: Flieger kommen schneller und kürzer

Umso erpichter sind die Fluglotsen des LTG62, den Lärm so gering wie möglich zu halten. „Das sonnige Wetter momentan hilft uns sehr dabei“, sagt Hauptmann Stefan D. (53). Weil keine Wolke am Himmel hängt und es deshalb weite Sicht gibt, können die Maschinen „kürzer und schneller reinkommen, dazu enger eindrehen“. Bedeutet: Die Flieger müssen keine weiten Bögen machen und können die Landung so fixer hinter sich bringen – das bedeutet ein kleineres Zeitfenster und Gebiet, in dem Anwohnende etwas hören.

Doch es gibt ein „Aber“: Flugzeuge starten und landen immer gegen den Wind – um den besten Auftrieb beziehungsweise ein bremsendes Element zu haben. Seit Übungsstart pustet es laut D. „konstant aus Osten“. Somit heben die Transporter Richtung Hannover ab – und dröhnen über Garbsen, Langenhagen und die Landeshauptstadt. Bei der Landung wiederum steuern sie den Fliegerhorst von Westen an und kommen über Großenheidorn rein. Da das morgendliche Übungsgebiet über Ostdeutschland liegt, überfliegen die Maschinen somit meist erneut Hannover und drehen dann über Wunstorf oder dem Steinhuder Meer ein.

Starten und Landen gegen den Wind: Weil es aus Osten pustet, steuern C-130 (Foto), A400M und C-27 Wunstorf zurzeit über Großenheidorn an. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Brummen nichts gegen kreischende Kampfjets

Immerhin: Das sonore Brummen ist nichts gegen den Lärm in Schleswig-Holstein. Die dortigen Kampfjets erreichen beim Start mehr als 120 Dezibel. Zum Vergleich: Eine Kreissäge liegt bei etwa 100 Dezibel.

