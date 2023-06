﻿Warum es ohne den Fliegerhorst Wunstorf „Air Defender 23“ nicht geben würde

Jetzt gilt es: „Air Defender 23“, die größte Übung der Luftstreitkräfte seit Ende des Kalten Kriegs, ist gestartet. 25 Staaten – die meisten Nato-Mitglieder – trainieren ab sofort den Ernstfall über Deutschland. Wunstorf spielt eine zentrale Rolle beim Manöver mit 250 Maschinen und 10.000 Soldaten.

Wunstorf. Die Platte, wie die Flieger das Vorfeld in Wunstorf nennen, ist am Montagvormittag so leer wie selten: Nur vereinzelt stehen A400M-Transporter auf dem Areal, dazu zwei amerikanische C-130 „Hercules“. Die Großübung „Air Defender 23“ ist angelaufen, die meisten „Dickschiffe“ – ebenfalls ein Fliegerterminus – sind in der Luft. Und dann wird es wieder einer weniger: Ein A400M rollt mit seinen vier je 10.800 PS starken Propellertriebwerken Richtung Startbahn. Mit einem lauten Dröhnen hebt er kurz darauf ab.