Der Fliegerhorst Wunstorf bei Hannover spielt bei der Großübung „Air Defender 23“ eine zentrale Rolle. Das hat sich auch bei Flugzeugenthusiasten herumgesprochen: Seit Tagen pilgern Planespotter teils aus anderen Ländern zur Basis, um die Maschinen zu fotografieren. Ein Besuch vor Ort.

Wunstorf. Ein Pfiff. Das vereinbarte Signal, das Martin Limper seinen Mitstreitern vor jedem Start gibt. Er hat am Alten Postweg bei Poggenhagen den besten Blick auf die Startbahn des Fliegerhorsts in Wunstorf, mit seinem großen 600-Millimeter-Teleobjekt kann der 65-Jährige auch am weitesten gucken. „Dieses Mal sind es vier Stück.“ Am anderen Ende der 2,5 Kilometer langen Piste reihen sich die rumänische Alenia C-27 „Spartan“, zwei amerikanische C-130 „Hercules“ und ein deutscher A400M auf. Vor ihnen flimmert die heiße Luft über dem Beton.