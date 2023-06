﻿„Air Defender“: Diese Flugzeuge sind demnächst über der Region Hannover unterwegs

Wunstorf. Teilweise im Minutentakt starten und landen derzeit große Maschinen auf dem Wunstorfer Fliegerhorst. Der Luftwaffenstützpunkt ist Drehscheibe des Manövers „Air Defender 2023“. Es gilt als größte Luftoperationsübung der Nato seit dem Bestehen des transatlantischen Bündnisses und läuft vom 12. bis 23. Juni. Viel los also im Luftraum über Wunstorf und der Region Hannover. Doch welche Maschinen sind da am Himmel eigentlich unterwegs?

Außer dem fest in Wunstorf stationierten Airbus-Modell A400M sind in den vergangenen Tagen weitere Maschinen aus den USA gelandet. Wir stellen die Maschinen vor.

A400M: Der „deutsche Transporter“

Der Airbus 400 M: Die Transportmaschine der Bundeswehr. © Quelle: Rainer Dröse

Typ: A400M, große Transportmaschine für mittlere und weite Strecken.Herkunft: Deutschland, WunstorfLänge: 45,10 MeterFlügelspannweite: 42,36 MeterFrachtraumvolumen: 340 KubikmeterHöchstgeschwindigkeit: 750 km/h auf 10.000 Metern FlughöheReichweite: 3300 Kilometer bei voller Nutzlast, global bei LuftbetankungBasis: 40 Stück sind auf dem Fliegerhorst in Wunstorf stationiert. Aufgabe: Bis zu 114 Soldatinnen und Soldaten passen in ein A400M. Transportieren kann die große Maschine unterschiedlichstes Material – vom Kampfhubschrauber Tiger, über vier Geländewagen bis hin zum Schützenpanzer Puma. Auch als Tank- und Lazarettflugzeug kann die A400M eingesetzt werden.

C-130: Die „Hercules“ aus den USA

Die C-130: Eine kleinere Transportmaschine der USA. © Quelle: Rainer Dröse

Typ: C-130 „Hercules“, kleinere Transportmaschine der US-Airforce für mittlere und weite Strecken.Herkunft: USALänge: 30 MeterSpannweite: 40 MeterFrachtraumvolumen: etwa 128 KubikmeterHöchstgeschwindigkeit: 590 km/hReichweite: 3800 kmBasis: Während der Übung in Wunstorf stationiert. Zehn Flugzeuge wurden aus den USA überführt.Aufgabe: Der kleinste der großen Flieger während „Air Defender 23“. Der deutsche A400M aus Wunstorf ist größer – und auch wesentlich moderner. Bei der Übung wird die „Hercules“ nicht nur im Hintergrund Soldatinnen und Soldaten zwischen den einzelnen Standorten transportieren, sondern auch selbst am Manöver teilnehmen. In den fiktiven Szenarien agieren die Propeller-Maschinen gemeinsam mit den A400M im Tiefflug (teils in nur 100 Metern Höhe) als Transporter, die möglichst unentdeckt vom feindlichen Radar fliegen sollen, während über ihnen die Kampfflieger trainieren.

C-17: Der „US-Riese“

C-17: Der große Transporter der USA. © Quelle: Rainer Dröse

Typ: Transporter C-17Herkunft: USALänge: 53 MeterSpannweite: 52 MeterFrachtraumvolumen: 592 KubikmeterHöchstgeschwindigkeit: 830 km/hReichweite: 5100 Kilometer, global mit LuftbetankungBasis: USA, nur kurzer Zwischenstopp in Wunstorf zum EntladenAufgabe: Die C-17 ist die deutlich größere Schwester der „Hercules“. Sie hat außerdem Strahlentriebwerke wie klassische Passagierjets – kann aufgrund ihrer Dimensionen und Ausstattung allerdings nicht überall landen. Während der Großübung bringen die C-17 deshalb vornehmlich das gesamte Personal und Equipment aus den USA nach Europa. Den eigentlichen Weitertransport übernehmen dann die C-130.

Alenia C-27J: Der kleine „Einzelgänger“

Die C-27J: Der Mehrzwecktransporter aus Rumänien. © Quelle: Wolfgang Minich/dpa

Typ: Alenia C-27J, MehrzwecktransporterHerkunft: RumänienLänge: 23 MeterSpannweite: 29 MeterFrachtraumvolumen: 70 KubikmeterHöchstgeschwindigkeit: 565 km/hReichweite: 1000 KilometerBasis: Rumänien entsendet eine Alenia C-27J, sie wird in Wunstorf stationiert.Aufgabe: Alenia C-27 ist die kleinste im „Bunde“ bei der Großübung in Wunstorf. Sie ist als militärischer Mehrzwecktransporter mit STOL-Eigenschaften (Short Take Off and Landing) im Einsatz.

