﻿„Air Defender“ ist zu Ende: Die besten Fotos aus Wunstorf

Wunstorf. Mit „Air Defender 23“ endet die größte Luftverlegeübung seit Bestehen der Nato. Vom 12. bis 23. Juni trainierten rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten aus 25 Nationen unter deutscher Führung den Ernstfall: den Angriff auf das Gebiet des Militärbündnisses. Der Fliegerhorst Wunstorf mit seinem Lufttransportgeschwader (LTG) 62 war dabei das zentrale Logistikdrehkreuz. Wir haben zum Abschluss des Manövers die besten Fotos zusammengetragen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit vereinten Kräften

20 Meter lang: ein Schlauch am A400M zum Luftbetanken anderer Kampfjets. © Quelle: Rainer Dröese

Fünf deutsche A400M haben täglich bei „Air Defender 23“ mitgewirkt. Entsprechend mussten die Maschinen auch gewartet und vorbereitet werden – wie hier ein Exemplar mit Schlauch zur Luftbetankung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Spirit of Texas

Trotz anstrengender Arbeit: Die Amerikaner hatten abseits des Manövers ihren Spaß. © Quelle: Rainer Dröse

Die amerikanische Air National Guard hat zehn C-130 „Hercules“ aus zehn US-Bundesstaaten nach Wunstorf entsandt. Gerade bei den Texanern gehörte es zum guten Ton, regelmäßig Flagge zu zeigen.

Auf der Lauer

Warten auf den perfekten Schuss: Überwiegend Männer frönten dem Hobby, am Fliegerhorst Wunstorf startende und landende Maschinen zu fotografieren. © Quelle: Rainer Dröse

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch wenn in Wunstorf nur die „Dickschiffe“ standen, wie die Transporter im Luftwaffen-Jargon heißen: Täglich versammelten sich Dutzende sogenannte Planespotter am Zaun, um vor allem die ausländischen Maschinen abzulichten.

Grauer Transportriese

Großer Mann, noch größeres Flugzeug: Ein Bundeswehr-Soldat dirigiert die C-17-Crew zu ihrer Parkposition in Wunstorf. © Quelle: Rainer Dröse

Vor dem eigentlichen Übungsgeschehen haben riesige C-17 „Globemaster III“ Menschen und Material aus den USA nach Wunstorf gebracht. 24 Landungen gab es, das LTG 62 koordinierte den Weitertransport mit kleineren Maschinen an die jeweiligen Standorte.

Friedlicher Protest

Abrüsten statt aufrüsten: Friedensprotest mit 350 Menschen vor dem Fliegerhorst Wunstorf. © Quelle: Fernando Martinez/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch das gehört in einer Demokratie dazu: Protest. Zwei Tage vor Übungsbeginn haben sich rund 350 Friedensaktivisten vor den Toren des Fliegerhorsts versammelt. Sie sind gegen das Manöver und befürchteten eine massive Provokation gegenüber Russlands.

Im Formationsflug

Der speziell beklebte A400M an der Spitze einer Formation mit amerikanischen F-15 und F-35 (v. li.), deutschen Eurofightern und Tornados. © Quelle: Christian Timmig/Bundeswehr

Die Transportflieger haben nicht nur die Logistik übernommen. Während der eigentlichen Großübung machten sie auch bei diversen Missionen mit. Zwischendurch blieb sogar Zeit für Fotos bei einem Formationsflug über Norddeutschland.

Auf Kontrollgang

Guter Ausblick: Ein US-Soldat auf einer C-130 „Hercules“. © Quelle: Rainer Dröse

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sicherheit und Gewissenhaftigkeit sind in der Fliegerei immens wichtig – und retten Leben. Nicht selten müssen die Soldaten dafür ihren Maschinen quasi aufs Dach steigen.

In der Einflugschneise

Leben neben der Landebahn: Christoph Häusgen aus Großenheidorn bekommt die Übung „Air Defender 23“ hautnah mit. © Quelle: Simon Polreich

Die Wunstorfer kennen ihren Fliegerhorst. Früher war es die Transall, inzwischen der A400M. Und während der Großübung kommen noch weitere Maschinen dazu. Doch die meisten Menschen vor allem in Großenheidorn und Poggenhagen nehmen es entspannt.

Im Schalter-Dschungel

Hightech und viele Touchdisplays: das Cockpit eines deutschen A400M. © Quelle: Rainer Dröse

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Transportflieger A400M der Luftwaffe ist ein hochmodernes Flugzeug. Im Cockpit dominieren Touchdisplays, abgesehen von speziell militärischem Equipment ähnelt es dem aus zivilen Airlinern. Die Wunstorfer berichten, dass vor allem die US-Soldaten durchaus neidisch auf den Airbus blickten.

Im Visier

Planespotter bei der Arbeit: Die Männer haben die C-130 beim Start genau im Blick. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Zeit, Teleobjektiv und Geduld: Das ist die Kernausrüstung eines erfolgreichen Planespotters. Etwa 15 Starts gab es während der Übung täglich in Wunstorf – manchmal sogar mehr. Mancher Fotograf schoss rund 500 Bilder von den Fliegern.

Einmal vollmachen, bitte

Auch ein Flugzeug muss getankt werden: Die Luftwaffe kalkulierte anfangs allein in Wunstorf mit bis zu 500.000 Litern Kerosin am Tag. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tonnenweise Kerosin haben die Dickschiffe während der Übung verbraucht. Die Luftwaffe plante anfangs mit bis zu 500.000 Litern – pro Tag. Am Ende waren es aber „nur“ 340.000 Liter. Doch die Maschinen verbrauchten das alles nicht allein: Sie agierten bei den Missionen auch als Tanker und befüllten die beteiligten Kampfjets direkt in der Luft mit neuem Sprit.

Andocken bei Tempo 500

Hoch über der Nordsee: Ein deutscher Tornado holt sich frisches Kerosin fürs weitere Übungsgeschehen an einem A400M ab. © Quelle: Andreas Voigt

Und so sieht es dann in 5000 Metern Höhe aus: Die Maschinen nähern sich seitlich und docken mit ihrer Sonde am Tankschlauch an. Dieser ist gerade einmal 20 Meter lang, entsprechend dicht müssen sich die Flieger kommen. Das Manöver ist extrem anspruchsvoll und gefährlich.

Aufs Dach gestiegen

Im Landeanflug: Eine amerikanische C-17 bringt Mensch und Material zum Fliegerhorst Wunstorf. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch wenn „Air Defender“ offiziell am 12. Juni startete: Die Vorbereitungen liefen schon viel früher an. Bereits kurz nach Pfingsten landeten die ersten C-17 aus den USA in Wunstorf. Und jetzt gibt’s den Rücktransport – voraussichtlich bis zum 29. Juni.

Ein zufriedenes Gesicht

Endlich geht’s los: Generalleutnant Ingo Gerhartz, Inspekteur der Luftwaffe, beim Übungsauftakt am 12. Juni in Wunstorf. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Fünf Jahre Planung, nach zwei Wochen ist alles durch: Luftwaffeninspekteur Ingo Gerhartz hatte die Idee zu „Air Defender“ bereits 2018. Das Manöver sollte zeigen, dass Deutschland eine stärkere Führungsrolle innerhalb der Nato übernehmen kann. Sein Fazit: „Wenn am Ende eine wesentliche Erkenntnis da war, dann war es die Erkenntnis, dass wir einsatzbereit sind.“





HAZ