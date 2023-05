﻿Airbus in den Serengeti-Park? Region Hannover verweigert weiter Transport durch die Wedemark

Es bleibt dabei: Für den Transport eines ehemaligen Bundeswehr-Airbus in den Serengeti-Park Hodenhagen gibt es keine Genehmigung durch die Region Hannover. Doch ein Ende des Streits ist noch nicht in Sicht.

Wedemark. Der Serengeti-Park Hodenhagen hat einen weiteren Versuch unternommen, eine Genehmigung für den Transport eines ausrangierten Airbus der Bundeswehr zu bekommen – und ist damit erneut bei der Region Hannover abgeblitzt. Diese lehnte das Vorhaben in ihrer Funktion als Naturschutzbehörde ab. Bereits 2022 war der Serengeti-Park mit einem entsprechenden Anliegen gescheitert. Dieser will das Flugzeug, das am Flughafen in Langenhagen steht, zu einem Restaurant umbauen.