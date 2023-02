﻿Festgeklebte Aktivisten der Letzten Generation in Hannover: Polizei sieht sich vorbereitet

Die Polizei Hannover sieht sich selbst „vorbereitet“ auf mögliche weitere Klimaaktivisten der Letzten Generation, die sich auf den Straßen festkleben. Am Montag setzten die Beamten Lösemittel ein, um die Hände vom Asphalt abzubekommen. Maßnahmen wie in Berlin seien aber noch nicht nötig.

Protest am Deisterkreisel: Aktivisten der Letzten Generation haben sich auf die Straße geklebt und blockieren den Verkehr.

Hannover. Erstmals haben sich Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation in Hannover auf eine Straße geklebt. Zwei Mitglieder behinderten am Montagmorgen den Berufsverkehr am Deisterkreisel. Doch die Polizei konnte die beiden schnell vom Asphalt lösen, nach etwa einer Stunde war die Fahrbahn wieder frei. Auf Anfrage teilt die Direktion mit, sie sehe sich gut auf mögliche weitere Aktionen dieser Art vorbereitet.

„Die Polizei konnte ja bereits bundesweit Erfahrungen sammeln“, sagt Behördensprecher Michael Bertram. Damit meint er ähnliche Blockadeaktionen unter anderem in Berlin. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass der verwendete Kleber vor allem mit Raps- oder Sonnenblumenöl neutralisiert werden kann. Auch am Deisterkreisel träufelte die Polizei ein Lösungsmittel auf die Hände der Klimaaktivisten.

Polizei: „Verschiedene Lösemittel“ im Einsatz

Doch so weit wie die Ermittelnden in Berlin, wo die Streifenwagen bereits mit Speiseölflaschen ausgestattet sind, sei Hannover noch nicht. „Wir können auf Spezialisten zurückgreifen, die mit Hilfe verschiedener Lösemittel je nach genutztem Kleber dabei helfen, die Personen vom Asphalt zu lösen“, sagte Bertram. Doch die gibt es nicht in den eigenen Reihen: Die Expertise liegt bei der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen. Dort sind auch die Hundertschaften angesiedelt.