﻿Aktion: Supermarkt bietet Einkaufen in aller Stille an

Herrenhausen. Menschen, die sich durch zu viele visuelle und auditive Reize überfordert fühlen, bietet Edeka Wirth in Herrenhausen erstmals eine „Stile Stunde an“. Für Menschen im Autismus-Spektrum oder Hochsensible zum Beispiel kann Reizüberflutung in der alltäglichen Umwelt eine große Belastung und Einschränkung sein. Einkäufe im Supermarkt werden zur Herausforderung oder sogar ganz gemieden, erklärt Edeka Wirth. Um diesem Personenkreis (und allen anderen Menschen) den Einkauf angenehmer oder gar erst machbar zu gestalten, öffnet der Edeka-Markt Wirth am Herrenhäuser Markt am Dienstag, 19. September, von 13 bis 15 Uhr unter besonders reizarmen Bedingungen seine Türen: Das Licht wird gedimmt, auf Hintergrundmusik und Durchsagen wird verzichtet, das Piepen an der Kasse wird leise gedreht, es wird keine Ware verräumt und nur leise gesprochen.

Das Inklusionskonzept der sogenannten „Stillen Stunde“ stammt ursprünglich aus Neuseeland und ermöglicht Menschen mit sensibler Wahrnehmung mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, so Edeka Wirth. Sie sorgt für mehr Zufriedenheit im Alltag und kann zu einer Verbesserung der individuellen Lebensqualität beitragen. rm

