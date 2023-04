Naturschutz in Handarbeit: Cornelia Wurm und Jochen Ramakers von der Stiftung Sparda-Bank Hannover verteilen eine Wildblumenmischung in Isernhagen.

Mitarbeiter der Sparda-Bank sorgen in der Region Hannover für Blühwiesen

Hannover. Dieser Arbeitsplatz ist für Finanzberater sowie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Sparda-Bank und der Stiftung sicher ungewöhnlich. Auf einem Acker bei Isernhagen KB trafen sie sich nun, um in Gummistiefeln regionales Saatgut auf 7000 Quadratmetern zu verteilen. Eine mehrjährige Blühwiese soll entstehen. Mit Eimern voller Sand und Saatgut verteilten die Kollegen eine regionale Wildblumenmischung. Der Arbeitseinsatz ist der Auftakt zu einer ganzen Reihe von Aktionen für den Natur- und Klimaschutz. Insgesamt sollen 80.000 Quadratmeter Blühwiesen in Bremen, Ostwestfalen-Lippe und Niedersachsen entstehen.

Unter den engagierten Mitarbeitern war auch Jochen Ramakers, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Sparda-Bank. „Umwelt- und Klimaschutz gewinnen an Bedeutung. Es ist doch schön, dass wir gemeinsam solche Flächen aktiv zu blühenden Lebensräumen machen können.“ Die Helfer möchten einen höchst möglichen ökologischen Mehrwert für Insekten und Bienen schaffen und unterstützen dabei das Team von Artenglück.

Artenschutz als Familienangelegenheit: An der Aktion beteiligten sich auch Kinder von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. © Quelle: Katrin Kutter

Seit zweieinhalb Jahren kümmert sich der Landwirt Felix Schulze-Varnhol mit der Firma bundesweit um den professionellen Aufbau von Blühwiesen. „Mit Artenglück setzen wir nachhaltige und transparente Naturschutzprojekte in Deutschland zur Förderung unserer heimischen Biodiversität um. Unsere Blühwiesen, Feldvogelfenster und Waldaufforstungsprojekte werden in der Land- und Forstwirtschaft umgesetzt und durch Förderer finanziert.“ Dabei dienen die Blühwiesen nicht nur als Futterquelle. „Wir schaffen Lebensraum für die vom Aussterben bedrohten heimischen Tierarten wie Wildbienen und andere Bestäuber für regional erzeugte Lebensmittel.“ In der Region kooperiert Artenglück mit der Landwirtin Anneke Dusche.

Der Arbeitseinsatz sorgte aber nicht nur für eine Sensibilisierung für den Artenschutz. Immer wieder wurde unter den Helfern gelacht und Fotos gemacht. Naturschutz scheint auch Spaß zu machen.