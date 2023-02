﻿Gewinnen Sie ein Fotoshooting mit Hollywood-Fotograf Guido Karp

Guido Karp setzt nicht nur Stars in Szene: Nun sucht er in Hannover ein Drei-Generationen-Motiv.

Hannover. Helene Fischer, Robbie Williams, Madonna und die Scorpions: der Fotograf Guido Karp hat sie alle fotografiert und lebt mittlerweile an der US-Westküste in Los Angeles, um den Stars noch näher zu sein. Für seine Aktion „Princess for one Day“ ist er regelmäßig in Deutschland und Hannover zu Gast. Dabei inszeniert er seit mehr als 20 Jahren Menschen von nebenan bei einem Fotoshooting wie einen schillernden Star. Nun plant Guido Karp ein Mehrgenerationsfoto in Hannover.

Eine Oma, Tochter und Enkelin aus einer Familie werden dabei besonders abgelichtet. Drei Leserinnen können entsprechend exklusiv dabei sein. Die Haare werden gemacht, um das Make-up kümmern sich Profis. Die Aktion dauert drei Stunden lang. Die Teilnahme kann man nur bei einer Verlosung gewinnen. Das Shooting läuft am Donnerstag, 9. März, in Laatzen. Die Teilnahme an der Verlosung ist bis einschließlich Freitag, 3. März 2023 unter https://aktion.haz.de/haznp/angebot/karpgewinnspiel von nebenan möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!