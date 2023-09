﻿Das geht auch bei 28 Grad: Golfer spielen für die HAZ-Weihnachtshilfe

Gleidingen. Kurz vor dem Clubhaus gingen die Regenschirme wieder zu. Als Schattenspender zweckentfremdet, hatten sie vielen der 65 Spieler und Spielerinnen bei der dritten Auflage des HAZ-Golfcups bei hochsommerlichen Temperaturen und viel Sonne auf der Anlage von Golf Gleidingen gute Dienste erwiesen. Fast genauso beliebt wie Pars und Birdies waren bei den Golfern auch die Schattenplätze unter den wenigen Bäumen auf dem Links-Course in Gleidingen. Nach etwa fünf Stunden kehrten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder ins Clubhaus zurück. Erschöpft, aber dennoch mit guter Laune und fröhlichen Gesichtern.

„Es war heiß, hat aber trotzdem viel Spiel gemacht“, sagte der ehemalige 96-Trainer Mirko Slomka, einer der prominenten Gäste, die zusammen mit zahlreichen Partnern der Madsack Mediengruppe aus der regionalen Wirtschaft an den Abschlag gegangen waren. Sie alle spielen für den guten Zweck, denn zum ersten Mal wurde das Turnier zugunsten der HAZ-Weihnachtshilfe ausgetragen.

Fairways und schnelle Grüns machen Spaß

Los ging es pünktlich auf dem grünen und blauen Kurs um 11 Uhr mit einem Kanonenstart, zuvor hatte Madsack-Verlagsleiter Günter Evert die Golfer und Golferinnen begrüßt. Der Platz in Gleidingen präsentierte sich in einem sehr guten Zustand, perfekte Fairways und schnelle Grüns machten den Gästen der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung viel Spaß.

Zu ihnen gehörten auch Antonia Wesch und Katrin Karre. Beide wohnen Tür an Tür in der Südstadt, beide sind begeisterte Golferinnen. Sie hatten sich zusammen mit ihren Männern um die zehnmal zwei Startplätze beworben, die die HAZ für ihre Leserinnen und Leser verlost hatte – und beide hatten Glück und durften dabei sein. „Das war echt eine Überraschung, als wir gemerkt haben, dass wir beide ausgelost worden sind“, sagte Wesch. Und es hat sich gelohnt. „Es hat total Spaß gemacht, wir hatten eine tolle und entspannte Runde“, sagte Karre.

HAZ-Chefredakteurin Dany Schrader bedankt sich bei Golfern

Dass bei Temperaturen um die 28 Grad bei fast allen Golfern und Golferinnen der Lichtschutzfaktor der Sonnencreme deutlich höher als das Handicap war, zeigte sich bei den vielen guten Ergebnissen. Bei der Siegerehrung bedankte sich HAZ-Chefredakteurin Dany Schrader bei den Spielern für die Unterstützung der HAZ-Weihnachtshilfe. „Sie haben heute etwas unheimlich Gutes getan, herzlichen Dank“, sagte Schrader.

Gut gespielt hatten zuvor auch sehr viele Golfer. Den Sieg in der Bruttowertung holte sich Lara Sophie Görlich von Gleidingen Golf mit 40 Punkten. Platz eins bei den Männern ging an Kevin Gaudet, Trainer des Eishockey-Teams der Hannover Scorpions, mit 32 Punkten. In der Nettoklasse A siegte Johannes Heuer-Gerstmann (Golf Gleidingen, 42 Punkte), in der Klasse B gewann Henning von Roon (Golf Gleidingen, 44), in der Klasse C war niemand besser als Ralf Rinke (55).

