HAZ und Enercity suchen Hannovers cleversten Energiesparer

Hannover. Ein bisschen kürzer unter der Dusche stehen, die Heizung im Wohnzimmer ein Grad herunterdrehen: Es gibt viele Möglichkeiten, Energie zu sparen. Einige sind kinderleicht im Alltag umzusetzen, für andere braucht es schon ein wenig mehr Überlegungen. Und einige erfordern sogar richtige Bastelarbeit. Was zählt, ist letzten Endes das Ergebnis. 20 Prozent weniger Gas sollen Bürger und Bürgerinnen laut Bundesregierung verbrauchen, um gut durch den Winter zu kommen.

Das Einsparziel ist ein zentraler Baustein, um die Versorgungssicherheit mit Gas in Deutschland abzusichern. Auch Hannover soll seinen Teil dazu beitragen: Im November sank der Gasverbrauch im Vergleich zum Vorjahresmonat laut Energieanbieter Enercity um 21,3 Prozent; temperaturbereinigt aber nur noch um 5,1 Prozent. Absolut hat Hannover in den ersten zehn Monaten 16,5 Prozent weniger Gas verbraucht, mit Berücksichtigung der Witterungseinflüsse aber steht hier ein Mehrverbrauch von 0,7 Prozent zu Buche.

Freuen sich auf die Bewerbungen: HAZ-Chefredakteurin Dany Schrader und Enercity-Vorständin Dr. Susanna Zapreva. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Enercity unterstützt, klimaneutral zu leben

Jetzt stehen die entscheidenden kalten Wintermonate an. Deshalb sucht Enercity nun gemeinsam mit der HAZ besonders kreative und clevere Energiesparer. Das können viele kleine Tipps auf einmal sein oder eine große Idee. Der kreative Einsatz verdient einen außergewöhnlichen Preis. Enercity verspricht etwas Exklusives, was es so noch nie zu gewinnen gab: Das Unternehmen wird den Gewinnern den Weg bereiten, um künftig klimaneutral zu leben. Die Gewinner können je nach ihren Bedürfnissen ein exklusiv nur auf sie zugeschnittenes Paket von Enercity-Produkten erwarten: Die alte Heizungsanlage macht es nicht mehr lange und das Haus soll künftig klimaschonend und effizient geheizt werden? Sie möchten Ihr Haus mit einer Fotovoltaikanlage ausstatten? Oder wünschen Sie sich Unterstützung bei Ihrer Strom- oder Wärmerechnung? Egal ob Eigentümer oder Mieter, Familie oder Single: Enercity unterstützt mit passenden technischen Produkten und stellt alles individuell zusammen. Und es gibt nicht nur einen Gewinner bei dem ungewöhnlichen Wettbewerb, sondern zwei.

Enercity-Chefin Zapreva: „Energiewende maßgeblich mitgestalten“

„Wir haben nicht nur eine besondere Verantwortung, sondern auch die große Chance, die Energiewende in Deutschland und gerade auch in Hannover maßgeblich mitzugestalten. Deshalb helfen wir unseren Kundinnen und Kunden auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft. Hannovers cleverste Energiesparer können sich auf ganz besondere Preise freuen“, sagt Dr. Susanna Zapreva, Enercity-Vorstandsvorsitzende. „Und vielleicht gelingt es Ihnen, mit Ihren Ideen auch andere Menschen mitzureißen und dafür zu motivieren, Energie zu sparen, damit wir gut durch den Winter kommen.“

Teilnahmefrist läuft bis Ende Januar

Beim ersten Wettbewerb dieser Art für Hannover soll es nicht darum gehen, möglichst viele Menschen dazu zu bringen, auf Heizung und elektrische Geräte gänzlich zu verzichten. Gesucht werden viel mehr clevere Ideen, die andere Leser nachahmen können, um Energie zu sparen. Die Teilnahme am Wettbewerb ist ab sofort bis Ende Januar möglich. Die HAZ und Enercity werden regelmäßig über Hannovers cleverste Energiesparer berichten – und natürlich auch die beiden Gewinner ausführlich auf dem Weg in die Energiewelt der Zukunft begleiten.

Und so können Sie dabei sein: Schicken Sie eine E-Mail, in der Sie Ihre cleveren Energiespartipps skizzieren mit dem Betreff "Energiespar-Aktion" an hannover@haz.de. Vergessen Sie nicht, dass ein oder andere Foto ihres Projektes beizufügen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.