﻿Aktionen der Letzten Generation in Hannover: So ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei in Hannover

Hannover. Nach den Protesten der Letzten Generation Anfang des Jahres in Hannover ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft in mehr als ein Dutzend Fällen gegen die Aktivistinnen und Aktivisten. Ermittlungsverfahren laufen aber auch gegen zwei weitere Personen, die die Mitglieder der Klimagruppe bei ihren Protesten angegangen sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Razzien in sieben Bundesländern bei Aktivistinnen und Aktivisten und gesperrte Konten. Damit sorgten die Strafverfolger aus Bayern erst am Mittwoch, 25. Mai, für Aufsehen. Der zentrale Vorwurf: Die Bildung einer kriminellen Vereinigung. Unter anderem wegen Nötigung verhängten Gerichte bereits zuvor teils mehrmonatige Freiheitsstrafen ohne Bewährung gegen Mitglieder der Klimagruppe. Allerdings gab es auch Geldstrafen und sogar Freisprüche. So gehen die Ermittlerinnen und Ermittler in Hannover vor:

Mehrere Aktionen im Februar

Insgesamt wurden beziehungsweise werden bei der Polizei Hannover nach Auskunft einer Sprecherin 15 Strafverfahren im Zusammenhang mit der Gruppierung Letzte Generation bearbeitet. Dabei wird gegen die Aktivistinnen und Aktivisten wegen Nötigung im Straßenverkehr, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ermittelt. Die Klimagruppe blockierte im Februar mehrfach Straßen in Hannover, so beispielsweise den Deisterplatz, die Karmarschstraße und die Hildesheimer Straße. Dazu störten die Aktivistinnen und Aktivisten die Regionsversammlung und besprühten die Wände mit Farbe. Farbe kam auch bei einer ihrer ersten Aktionen vor dem Hauptbahnhof zum Einsatz: Sie beschmierten das Ernst-August-Denkmal.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Festgeklebt: Eine Polizistin löst die Hand einer protestierenden Person von der Straße. Deswegen wird ermittelt. © Quelle: Alina Stillahn (Archiv)





Dass noch weitere Verfahren hinzukommen, ist aber unwahrscheinlich: Schließlich hat sich Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) Ende Februar mit den Aktivistinnen und Aktivisten geeinigt, woraufhin die ihre Straßenblockaden in der Landeshauptstadt einstellten. Eine Vertreterin der Letzten Generation betonte bei einer Demonstration am Mittwoch, 24. Mai, dass die Klimagruppe auch angesichts der jüngsten Razzien nicht wortbrüchig werde und sich nicht wieder auf den Straßen der Landeshauptstadt festklebe.

Solidaritätsversammlung in Hannover: Gegen die Razzien bei der Letzten Generation haben sich am Mittwoch viele ausgesprochen. © Quelle: Frank Tunnat (Archiv)





Ermittlungen auch gegen Gegner der Klimagruppe

Gegen zwei Personen wird zudem wegen Körperverletzung beziehungsweise gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Bei einer Blockade an der Karmarschstraße am 14. Februar fuhr ein Autofahrer mit seinem Wagen auf einen Aktivisten zu, der zweite Fall spielte sich kurz zuvor ab. Dort soll ein Autofahrer einen Aktivisten getreten haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nötigung und kriminelle Vereinigung? Die Fachwelt streitet Mittlerweile haben immer mehr Gerichte in Deutschland Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation zu Strafen verurteilt. Dabei steht vor allem der Straftatbestand der Nötigung wegen des Festklebens auf der Straße im Raum. In Fachkreisen wird daher schon lange heftig diskutiert: Machen sich die Aktivistinnen und Aktivisten strafbar oder sind ihre Proteste vielleicht von der Versammlungsfreiheit gedeckt? Ähnlich sieht es mit dem Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung aus: Selbst die Staatsanwaltschaften in Deutschland sind sich uneins, ob ein solcher Anfangsverdacht im Einzelfall besteht.

Beide Fälle wie auch die meisten Verfahren gegen die Klimaaktivistinnen und -aktivisten sind noch bei der Polizei in Bearbeitung. Einige Verfahren wurden nach Auskunft der Sprecherin bereits an die Staatsanwaltschaft abgeben. Die hat in einem Fall bereits einen Antrag auf Strafbefehl beim Amtsgericht gestellt. Eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung, wie sie das Amtsgericht Heilbronn beispielsweise kürzlich verhängte, scheint in diesem Fall nach derzeitigem Stand damit nicht in Betracht zu kommen. In der Regel ist der Erlass eines Strafbefehls an eine Geldstrafe gebunden, nur ausnahmsweise ist es möglich, eine zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafe nicht über einem Jahr zu verhängen.

HAZ