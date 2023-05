﻿So bunt feiert Hannover Europas Nachbarschaftstag

Aktionstag am 2. Juni

Bereits zum 17. Mal beteiligt sich Hannover an dem europäischen Nachbarschaftstag. Am 2. Juni gibt es in der ganzen Stadt viele Aktionen. Wir stellen Programmhighlights in der List, in Döhren, Linden-Süd und dem Sahlkamp vor.

