﻿Wechselnde Qualität: So schmeckt es im Al-Dar in Hannover

Sechs Jahre sind vergangen, seit HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner das syrische Restaurant Al-Dar in Hannovers Königstraße für eine Kostprobe besucht hat. Er musste feststellen: Die Küche ist nicht mehr so geschmackssicher wie früher – das Niveau der Speisen variiert nun sehr stark.

Hannover. Pünktlich um zwölf Uhr stehen wir vor den verschlossenen Türen des Al-Dar. Zwei andere Gästegruppen warten ebenfalls auf Einlass. Es ist Sonntagmittag. Ein Mann klopft an. Nichts passiert. Nach kurzer Zeit wage ich einen Blick durch ein Seitenfenster. Außerplanmäßig geschlossen (was in den letzten Jahren häufiger in anderen Restaurants vorkam) scheint das Lokal nicht zu sein. Zwei Mitarbeiter sitzen an einem Tischchen. Sie plaudern und trinken Kaffee. Sieht gemütlich aus. Gastlich ist es nicht. Um fünf nach zwölf wird geöffnet. Und wenngleich man von solchen Details nicht auf das große Ganze schließen sollte, dient es doch dazu, die Tagesform eines meiner liebsten Restaurants (bewertet im Jahr 2017 mit acht Punkten) der Stadt zu beschreiben.