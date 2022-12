﻿Mega-Aldi in Misburg: So sieht Norddeutschlands zweitgrößte Filiale aus

Zwischen Kiel und Erfurt betreibt Aldi Nord mehr als 2200 Märkte. An der Anderter Straße in Hannover-Misburg öffnet am Montag Norddeutschlands zweitgrößte Filiale – wir durften schon einmal reinschauen.

Hannover. Die Arbeiten am Mega-Aldi in Hannover-Misburg neigen sich dem Ende: Am Montag, 19. Dezember, soll Norddeutschlands zweitgrößte Filiale an der Anderter Straße öffnen. Auf knapp 1400 Quadratmetern präsentiert sich hier künftig der Discounter in einem Backsteingebäude. Viel mehr Produkte als in einer herkömmlichen Filiale, die nur etwa halb so groß ist wie der neue Markt, wird es dort jedoch nicht geben. „Wir bleiben bei unserem Standardsortiment von 1700 Produkten“, sagt Rouven Gercke, Leiter Immobilien und Expansion beim Discounter Aldi. Aber alles ist viel großzügiger präsentiert, und die Gänge des Marktes sind extrem breit.

Außerdem gibt es fünf Kassen und einen mehrere Meter langen Bereich mit Snacks und Backwaren. Eine deutlich vergrößerte Auslage mit frischem Obst und Gemüse in der Nähe des Eingangsbereichs gehöre bei neueren Aldi-Filialen ebenfalls zum Standard, sagt Gercke. Durch die neue Struktur des Marktes werde das Einkaufen und Arbeiten leichter gemacht, betont Filialleiter Murat Kirackir, der künftig mit 17 Mitarbeitern den Markt organisiert.

1700 Produkte aus 18 Warengruppen bietet der neue Mega-Aldi an der Anderter Straße. © Quelle: Rainer Dröse

Der Aldi-Markt in Misburg zählt zu den größten Deutschlands, er ist nach dem Markt in Hamburg-Altona der zweitgrößte in Norddeutschland. Die Filiale in Misburg sei ein innovatives Projekt, betont Gercke. Nicht nur, weil verhältnismäßig wenig Fläche versiegelt wurde. Denn die rund 90 Parkplätze für die Kundinnen und Kunden befinden sich nicht vor, sondern unter dem Markt. Zudem soll das Gebäude außer einer Dachbegrünung auch eine Fotovoltaikanlage bekommen, die Abwärme der Kühlanlage wird zum Heizen der Verkaufsfläche genutzt. „Wir verzichten damit komplett auf fossile Brennstoffe“, sagt Gercke.

Bezirksbürgermeister fordert Gesamtkonzept für den Verkehr

Vor der Eröffnung am Montag um 7 Uhr ist noch einiges zu tun. Noch sind nicht alle Regale eingeräumt, es riecht überall nach frischer Farbe – und in einigen Bereichen der Filiale wird auch noch emsig gestrichen. Vor allem der Frost mache den Handwerkern zu schaffen, sagt Gercke. So konnten farbige Folien noch nicht auf Wände aufgeklebt werden. Den Eingangsbereich des Mega-Aldi soll künftig ein Misburg-Motiv mit Sehenswürdigkeiten wie Schleuse und Wasserturm zieren. „Es wird alles ziemlich knapp, aber wir werden am Montag pünktlich öffnen“, verspricht Gercke.

Behinderungen durch das Wetter: Die Arbeiten an Norddeutschlands zweitgrößter Aldi-Filiale sind am Freitag noch nicht beendet. © Quelle: Rainer Dröse

Bezirksbürgermeister Klaus Tegeder (SPD) freut sich über den neuen Markt, der sich in den Bestand der umliegenden Gebäude gut einfüge. Zusammen mit dem Bäcker, der ebenfalls in das Gebäude einzieht, einer Änderungsschneiderei, einem Mobilfunkladen sowie einem Burger-Restaurant werde die Attraktivität und Aufenthaltsqualität in Misburg gesteigert, sagt der Politiker.

Die Zunahme des Verkehrs an der Anderter Straße sieht er aber weiter kritisch und fordert ein Gesamtkonzept, „das Neubauprojekte wie den riesigen Gewerbepark sowie die Erweiterung von DHL nicht einzeln, sondern zusammen betrachtet“.