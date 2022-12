﻿Tommi Piper war jahrelang der Alf – und konnte es manchmal nicht zugeben

Wer ein Kind der 1980er Jahre ist, kennt Tommi Piper (81) – er war die Stimme von Serienfigur Alf. Uns hat der Schauspieler von Fluch und Segen dieses Jobs erzählt, welche Rolle Hannover in seinem Leben spielt und wie sehr ihm seine verstorbene Frau Angelika (†71) fehlt.

Hannover. Auch wenn es wie ein abgedroschener Spruch klingt: „Für Synchronleute lief es früher besser“, weiß Tommi Piper (81) zu berichten. „Es gab weniger Serien, mehr Spielfilme. Die Gagen waren besser, es gab Leseproben. Die Leute kamen vom Theater und nicht von der Straße.“ Der Mann muss es wissen. Er hat Schauspielstars wie Nick Nolte (81, etwa in „Nur 48 Stunden“) Tony Danza (71, etwa in „Wer ist hier der Boss?“) und Jeff Bridges (73, beispielsweise in „Mr. Universum“) in den deutschen Filmversionen seine Stimme geliehen, viele dieser Produktionen feierten große Erfolge.