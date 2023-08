﻿Das müssen Sie zum Regionsentdeckertag in Hannover wissen

Hannover. Der Entdeckertag zählt zu den beliebtesten Familienveranstaltungen in der Region Hannover. Jedes Jahr erkunden mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner die Region. Das Angebot ist ein buntes Potpourri an Aktionen, Spielen, Erlebnissen oder Experimenten für große und kleine Besucherinnen und Besucher. Wir sagen Ihnen, was Sie zum 36. Entdeckertag am Sonntag, 10. September, wissen müssen.

Wie komme ich zu den Stationen?

Für Radfahrende gibt es eine eigene kostenlose Fahrrad-App. In der Bike Citizens App sind alle Tourenziele eingetragen. Die Routen werden in Echtzeit berechnet und führen fern vom Autoverkehr zum Ziel. Die App ist im Apple App-Store und im Google Play-Store erhältlich.

Wer kein Fahrrad hat oder nicht damit fahren möchte, kann in der Region Hannover am Entdeckertag gratis Bus, Bahn und Nahverkehrszüge im gesamten GVH-Tarifgebiet nutzen. Die Verbindungen können Sie in der GVH-App finden. Die ist ebenfalls kostenlos im Apple App-Store und im Google Play-Store erhältlich.

Was gibt es zu entdecken?

Es werden zahlreiche Einblicke hinter Kulissen bekannter Orte und Einführungen in verschiedene Themenbereiche geboten, mit denen man im Alltag nicht so leicht in Berührung kommt. Ein Überblick über eine kleine Auswahl.

Die hannoversche Abfallwirtschaft aha vermittelt auf der Deponie in Lahe spielerisch, wie Kreislaufwirtschaft funktioniert und wie Ressourcen geschont werden können. Zusätzlich gibt es dort ein großes Angebot an Aktivitäten: einen Kletterseilgarten, Alpakas, Mountainbike-Touren, eine Hüpfburg, eine Rodelbahn, Kinderschminken und mehr.

In der Roboterfabrik der Leibniz Universität können Besucherinnen und Besucher in die Welt der Robotik eintauchen. Schon ab sechs Jahren können sie hier erste Erfahrungen beim Programmieren sammeln. Zudem gibt es auch einige Roboter zu bestaunen: darunter den amtierenden Weltmeister im Roboterfußball und einen Roboterhund.

Das Staatstheater bietet verschiedene Workshops für Kinder ab acht Jahren zu Musik und Performance und in Führungen einen Blick hinter die Kulissen. Für die Führungen können Interessierte sich am Stand des Staatstheaters auf dem Entdeckerfest anmelden.

Wie viele Tourenziele gibt es?

In der Region Hannover gibt es insgesamt 32 verteilte Tourenziele. Aber die Entdeckertage gehen sogar über die Region hinaus: Es gibt sechs weitere Ziele in den Nachbarlandkreisen. Eine Übersicht aller Orte gibt es online unter entdeckertag.de/tourenziele.

Ist der Eintritt überall frei?

Der Eintritt ist für die meisten Ziele frei. Der Zoo Hannover und die alte Zeche in Barsinghausen nehmen beispielsweise ihren üblichen Eintritt. In der Übersicht über die einzelnen Stationen steht auch, ob der Eintritt etwas kostet.

Was gibt es beim Entdeckerfest in der Innenstadt?

Beim Entdeckerfest zwischen Kröpcke und Aegi gibt es vier Bühnen mit vollem Programm, die beliebte Sportmeile und eine Menge Info- und Mitmachangebote. Zwei der Bühnen sind Musik-Bühnen, eine die Sport-Bühne und in diesem Jahr neu: die Bühne der Vielfalt. Hier präsentiert das Netzwerk women* in music hannover das Programm, das sich für die Sichtbarkeit, Teilhabe und Präsenz von weiblich gelesenen und nicht-binären Personen einsetzt. Zudem wird der Sonntag auch ein verkaufsoffener Sonntag sein.

Beim „Sportkompass“ kann mit rund 30 Mitmach-Stationen das eigene Talent testen und die passende Sportart finden. Die Region Hannover selbst präsentiert sich mit ihren Fach- und Servicebereichen und ihren Unternehmen auf dem Opernplatz. Auch die Städte und Gemeinden aus der Region sowie touristische Ziele aus den Nachbarlandkreisen präsentieren sich.

Bereits am Sonnabend, 9. September, gibt es ein Warm-up: Auf der Regionsbühne auf dem Opernplatz präsentieren ab 15 Uhr Bands aus der Region ihr Können – und stellen sich dem Publikumsvotum.

Gibt es wieder ein Gewinnspiel?

Ja, auch in diesem Jahr wird es wieder ein Gewinnspiel geben.

An den Tourenzielen wird eine Preisfrage zu finden sein, die es zu beantworten gilt. Dort liegen auch Gewinncoupons aus. Wer die richtige Antwort herausgefunden hat, füllt einen dieser Gewinncoupons aus und gibt ihn am Tourenziel ab. Die Coupons aller Tourenziele werden im Nachhinein beim Organisationsteam in Hannover gesammelt. Etwa zwei Wochen nach dem Entdeckertag werden aus allen Teilnehmenden bei einer Ziehung die Glückspilze ermittelt und anschließend schriftlich benachrichtigt.

Es gibt verschiedene Eventgutscheine zu gewinnen: darunter für ein Heimspiel von Hannover 96, ein Heimspiel der Recken, ein Wochenende in einem Sporthotel oder eine Familienjahreskarte für den Zoo Hannover.

