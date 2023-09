Das erwartet die Besucherinnen und Besucher heute beim NDR-2-Plaza-Festival

Hannover. Mit dem Ausweichtermin haben die Veranstalter des NDR-2-Plaza-Festivals, aber natürlich auch die Künstlerinnen und Künstler sowie das Publikum richtig Glück: Statt wie gewohnt im Mai geht das Open-Air-Spektakel aus logistischen und terminlichen Gründen in diesem Jahr im September über die Bühne. Oder genau gesagt: am heutigen Freitag.

Nicht nur die Stars heizen den Besucherinnen und Besuchern auf der Expo-Plaza ein, sondern auch die äußeren Begebenheiten. Vorhergesagt sind für den Nachmittag 29 Grad, für den späteren Abend immer noch Temperaturen um die 20-Grad-Marke, das Ganze bei strahlendem Sonnenschein. Was Sie sonst noch über das Festival wissen müssen.

Wann beginnt das NDR-2-Plaza-Festival in Hannover?

Los geht’s auf der Expo-Plaza um 14.45 Uhr. Den Anfang macht das Indiepop-Duo Klan, bestehend aus den Brüdern Michael und Stefan Heinrich. Das Ende der Veranstaltung ist für 23.30 Uhr angesetzt, die folgenden Bühnenzeiten können aber variieren.

Welche Stars treten auf?

Headliner ist Peter Fox, er schließt den Laden gewissermaßen ab. Ab 22 Uhr rockt Pierre Baigorry, wie der Dancehall- und Hiphop-Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, die Bühne. Aber der Reihe nach: Auf Klan folgen ab 15.45 Uhr Culcha Candela. Und wo die „mit ihrem extrem tanzbaren Sound live auftauchen, dort sind gute Laune und super Stimmung garantiert“, verspricht der Veranstalter. Die Band blickt inzwischen auf eine 21-jährige Karriere mit diversen Gold- und Platin-Auszeichnungen zurück.

Weiter geht’s ab 17 Uhr etwas ruhiger mit Lea. Die 31-Jährige kehrt mit neuen Songs in ihre alte Heimat zurück. Um 18.30 Uhr folgt Ellie Goulding. Die Britin hat schon vor vielen Jahren international den Durchbruch geschafft. Statt Rita Ora, die aus persönlichen Gründen kurzfristig abgesagt hat, bespielen ab 20 Uhr Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin unter dem Bandnamen SDP die Bühne. Für sie ist es nach dem Auftritt im Mai in der ZAG-Arena eine schnelle Rückkehr nach Hannover.

Gibt es noch Tickets für das Event?

Ja, im HAZ/NP-Ticketshop sind noch Tickets für 57,50 Euro erhältlich. Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt. Die Tageskasse öffnet um circa 13.30 Uhr und befindet sich vor dem Eingang Ost an der Stadtbahnhaltestelle Messe/Ost (Expo-Plaza).

Ortswechsel in Hannover: Culcha Candela treten diesmal statt im Capitol auf der Expo-Plaza auf. © Quelle: Samantha Franson

Wie komme ich am besten zur Expo-Plaza?

Die Eintrittskarte berechtigt ab drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn zur Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel im Bereich des Großraum-Verkehrs Hannover (GVH). Die Besucherinnen und Besucher des NDR-2-Plaza-Festivals werden auch gebeten, Busse und Bahnen nach Möglichkeit zu nutzen. Die Endhaltestelle der Stadtbahnlinie 6 liegt quasi direkt vor der Tür, sie bringt ihre Fahrgäste alle zehn Minuten und in nur gut 20 Minuten aus der Innenstadt zur Expo-Plaza.

Wer dennoch mit dem Auto anreist, nutzt bitte den Parkplatz Ost 14 und das Parkhaus Süd 26 bei der Expo-Plaza, muss sich allerdings auf Verkehrsbehinderungen auf dem Messeschnellweg einstellen, vor allem, wenn man aus nördlicher Richtung kommt. Der Grund dafür ist die Baustelle zwischen dem Seelhorster Kreuz und der Anschlussstelle Mittelfeld.

Es wird heiß: Gibt es Trinkwasserstellen?

Ja, drei Stück, die mit Fahnen ausgeschildert werden. Beim Heroes-Festival an selber Stelle hatte es vor drei Wochen heftige Kritik bezüglich der Einlass- und Wassersituation gegeben. Der Veranstalter weist darauf hin, dass aus Sicherheitsgründen lediglich ein Tetra-Pak mit nicht-alkoholischem Inhalt bis maximal 0,5 Liter Inhalt ohne Deckel pro Person mit auf das Gelände genommen werden darf.

Wie läuft das mit der Bezahlung und dem Einlass?

An den Getränke- und Essensständen ist ausschließlich Barzahlung möglich. Unbedingt beachten: Wer zwischendurch das Gelände verlässt, dessen oder deren Eintrittskarte verfällt, ein Wiedereinlass ist nicht möglich. Man muss aber nicht von Anfang an dabei sein: Der Einlass ist bis zum Veranstaltungsende möglich.

Wann findet das NDR-2-Plaza-Festival 2024 statt?

Der ungewohnte Termin im Spätsommer werde eine Ausnahme bleiben, hat Nico Röger, Geschäftsführer von Veranstalter Hannover Concerts, betont. Schon 2024 sollen das NDR-2-Plaza-Festival wie auch die N-Joy-Starshow in den Mai zurückkehren. „Haben wir sonst mit ihnen die Saison in Hannover eingeläutet, so werden wir sie in diesem Jahr mit ihnen beenden“, sagte Röger. Eine Ausnahme. Der genaue Termin 2024 ist allerdings noch nicht bekannt.

