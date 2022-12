﻿Alle Jahre wieder: Unbekannte zerstören Weihnachtsbaum vor Apotheke in Hannover

Die friedliche Weihnachtszeit gilt nicht für jede und jeden – davon kann der Apotheker Jürgen Graef im hannoverschen Zooviertel ein Lied singen. Jedes Jahr zu Weihnachten arbeiten sich Unbekannte an seiner Weihnachtsdekoration ab. So auch in diesem Jahr.

Hannover. Es weihnachtet in Hannover – und man sieht es. In allen Quartieren hängt Weihnachtsdeko. Weihnachtsbäume und Adventskränze schmücken Haus, Hof und Fensterläden. Alle Jahre wieder kauft auch Jürgen Graef einen kleinen, feinen Weihnachtsbaum, pflanzt ihn in einen großen Tontopf und stellt ihn an der Seelhorststraße im Zooviertel vor seine Hindenburg-Apotheke. Dann schmückt er den Baum mit bunten Lichterketten und Weihnachtskugeln und hofft, „damit den Platz etwas einladend und festlich zu gestalten“. Mittlerweile gibt es dort auch eine Bank zum Verweilen, die ebenfalls von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen wird. Alles gut also, möchte man meinen.

Von wegen! Alle Jahre wieder ist Graefs Baum Ziel von nächtlichem Vandalismus. So auch in diesem Jahr. „Dieses Jahr wurde sogar die Lichterkette zerrissen, der Baum aus dem Topf gerissen, Kugeln zertreten“, berichtet Graef. Bereits im Sommer, als das blaue Pflanzbehältnis mit Sommerblumen geschmückt war, war es von Unbekannten attackiert worden. Sie hatten einfach die Blumen aus dem Tontopf gerissen und auf dem Platz verteilt.

Sinnlose Zerstörung

„Ich kann ja verstehen, wenn ein Frischverliebter seiner Liebsten im Überschwang der Gefühle eine Blume oder jetzt eine Weihnachtskugel mitnimmt“, sagt Graef. „Aber was soll die sinnlose Zerstörung?“ Sein Wunsch zu Weihnachten: „Lasst meinen Baum in Ruhe und genießt einfach den Anblick.“