Im Überblick und mit Liste: Alle Osterfeuer 2023 in der Region Hannover

Hannover. Imposante Flammen und geselliges Beisammensein, dazu Stockbrot: Für viele gehört das Osterfeuer fest zum eigentlichen Osterfest dazu. Auch in diesem Jahr gibt es deshalb in der Region Hannover wieder zahlreiche Orte, an denen vom 6. bis 9. April Holz aufgestapelt und entzündet wird. Der Brauch war einst heidnisch, es sollte den Winter verbrennen und den Frühling einleiten. Die Christen übernahmen die Tradition, aus kirchlicher Sicht symbolisieren die Flammen die Freude über die Auferstehung Jesu – das Licht der Welt.

37 Osterfeuer in Hannover

In der Region Hannover werden die meisten Osterfeuer am Karsonnabend, 8. April, entzündet. Vereinzelt brennen die Holzstöße aber auch am Gründonnerstag, 6. April, oder Ostersonntag, 9. April. Entzündet werden sie in der Regel mit einsetzender Dunkelheit, sofern keine andere Uhrzeit angegeben ist. Allein in der Landeshauptstadt gibt es 2023 insgesamt 37 offizielle Osterfeuer, sie alle lodern am Sonnabend, 8. April. In unserer Liste können Sie nachschauen, ob und wann eins in Ihrer Nähe entzündet wird.

Außerdem findet wieder das Osterfeuer auf dem Faust-Gelände (Zur Bettfedernfabrik 3) statt – traditionell aber erst am Ostersonntag, 9. April. Entzündet wird der Holzstoß um 18 Uhr, der Einlass beginnt schon eine Stunde früher. Der Eintritt ist wie immer frei.

218 Osterfeuer rund um Hannover

Doch wird nicht nur in der Landeshauptstadt gefeiert. Auch in allen 20 Umlandkommunen lodern die Flammen – teils nur ein Osterfeuer pro Gemeinde, manchmal aber auch mehrere. Die Region Hannover listet insgesamt 218 Stück. Schauen Sie einfach in unserer Liste nach, wo in Ihrer Kommune gefeiert wird. Vereinzelt stehen die genauen Termine zwar noch nicht fest, doch die Liste wird fortlaufend aktualisiert. Und auch im Umland gilt: Start ist in der Regel mit Beginn der Dunkelheit.

Abgesehen von den Osterfeuern gibt es in der Region zu Ostern aber noch jede Menge anderer Sachen zu erleben: Unter anderem bietet der Zoo Hannover eine Entdeckertour mit Ostereiersuche an, das Frühlingsfest startet und im Springer Wisentgehege ist der Osterhase unterwegs.