﻿Alles über Hannovers Opernball: Was brauche ich? Wann geht es los? Wie ist seine Geschichte?

In einer Woche steigt Hannovers Opernball: Ein Fest in einer großen Tradition, die in Wien begann – mit der Bewegung im Dreivierteltakt. Wir sagen was man braucht, die Infos zu Preisen und Zeiten – und in welcher Tradition dieser Opernball steht.

Hannover. Endlich wieder Party im Dreivierteltakt, Hannover freut sich auf seinen Opernball, die Proben und der Ticketverkauf laufen auf Hochtouren. Am 17. und 18. Februar ist es wieder soweit. Die beste Gelegenheit für einen Blick in die Geschichte dieses ganz besonderen Festes.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Woran denkt man zuerst, wenn man das Wort „Opernball“ hört? Richtig, an Wien, an den Wiener Opernball. Und dann kommen auch schon die ersten Bilder im Kopf, rauschende Ballkleider, befrackte Männer, Baulöwe „Mörtel“ Lugner mit seiner üblichen mehr oder weniger illustren weiblichen Begleitung. Es kommen Bilder von aufgeregten Moderatorinnen des österreichischen Fernsehens, von glitzernden Champagnerflöten – und natürlich von Walzer, Walzer, Walzer tanzenden Paaren.

Es begann als „Hofopern-Soirée“

Der Wiener, das ist der Inbegriff des Opernballs. Getanzt im Opernhaus wird in Wien schon lange, im 18. Jahrhundert veranstaltete der Adel auch hier seine Lustbarkeiten, ein richtiger Ball war es allerdings noch nicht. Das kam erst mit dem Wiener Kongress auf, ja, man erinnert sich noch irgendwie an den Filmtitel „Der Kongress tanzt“. 1814/15 stiegen die ersten Bälle, als eigentliches Gründungsjahr gilt aber 1877, damals noch als „Hofopern-Soirée“. Die musikalische Leitung hatte kein geringerer als Johann Strauss. Der erste „Opernball“ wurde dann 1935 in Wien gefeiert und 1956 der erste nach dem Krieg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Wiener Opernball ist eines der berühmtesten Events in Europa. © Quelle: Karl Schöndorfer

Heute ist der Wiener Opernball eines der berühmtesten Events in Europa mit seinen 5150 Gästen, die eine unvergessliche Nacht voller Glanz und Glamour erleben möchten. Bisweilen auch mit unvergesslichen Peinlichkeiten. Wie der gekauften Teilnahme von Paris Hilton, die ihre gebuchte Zeit absaß und vor allem dadurch auffiel, dass sie ununterbrochen an ihrem Smartphone herumfummelte. Und dann war auch einmal Schröder da. 1996 war das, im Frack, mit Hillu und auf Einladung von Volkswagen, die Loge kostete schlappe 24.286 Euro. Mittlerweile nähert sich der Preis einer Loge der 40.000-Euro-Grenze. Und wo wir gerade dabei sind, Christian Wulff war auch da – und musste seinen Flug nachzahlen. Skandälchen, auch die gehören zu einem Opernball. Von denen Hannover allerdings bisher verschont geblieben ist.

Die Intendantin tanzt mit dem General

Der Wiener Opernball hat viele Traditionen bewahrt und auch in die Welt gesetzt, darunter das Eröffnungs-Walzer-Paar, das aus einem Mitglied des königlichen Hauses und einer Tänzerin bestand und in Hannover sehr selten vom eigentlich ranghöchsten Ministerpräsidenten eröffnet wird. In diesem Jahr wird es Opernintendantin Laura Berman sein mit einem Tänzer, der immerhin einen imposanten Titel trägt: Generalmusikdirektor Stephan Zilias.

Das Motto des Opernballs 2019 in Hannover war „Roaring Twenties“. © Quelle: Katrin Kutter

Der Eröffnungspaar dreht sich dann im Dreivierteltakt, das ist das eigentliche Grundtempo aller Opernbälle. Der Walzer, das dürfte der beliebteste Tanz der Welt sein. Und auch vergleichsweise einfach zu tanzen. Wenn man recht geschickt ist, muss man sich eben nur in eine entsprechende Drehbewegung versetzen. Aber ein Walzer kann auch ganz große Kunst sein, wenn man sanft verzögert und raffiniert beschleunigt, große Dirigenten wie Carlos Kleiber und Karl Böhm hatten das drauf. Unverzichtbar ist immer der „Donau-Walzer“, der auf der Großbildleinwand im Film „2001“ gar Raumschiffen den richtigen Drall durchs All verpasst hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Debütantinnen und Debütanten

Auch in Hannover heißt es wieder „Alles Walzer“, wenn die Debütantinnen und Debütanten ihre Choreographie vollendet haben. Ach ja, die Debütantinnen, das gehört natürlich auch dazu und ist immer ein Highlight einer Eröffnungsshow. Die Tradition wurzelt, wie so vieles, eben auch in Wien und seiner Ballkultur. Damals war das Debüt auf dem Ball die Einführung in die feine Gesellschaft, wenn junge Damen zum ersten Mal an einem Ball teilnahmen – und sich gleichsam als Heiratskandidatinnen präsentierten.

Mittlerweile gibt es „Opernbälle“ schon an Orten, die überhaupt kein Opernhaus haben. In Niedersachsen sogar in Stade, hier steigt er im Mehrzweckzentrum „Stadeum“. In der Regel ist es ein wenig glanzvoller. Wie andere große Bälle zeigen, wie in Frankfurt oder Dresden, die bestenfalls prächtig, bisweilen aber auch peinlich sind – wenn beispielsweise der Dresdner Opernball in Eigenregie Putin mit einem Orden auszeichnet. Opernbälle haben es mittlerweile sogar in den Nahen Osten geschafft.

Hannovers Opernball steht gut da

Aber sei’s drum. Hannover steht im bundesweiten Vergleich sicher auf einem Champions-League-Rang. Besucher kamen aus dem gesamten Bundesgebiet und nahem europäischen Ausland nach Hannover, weil’s hier ebenso festlich wie bürgernah zugeht, vergleichsweise zivile Preise aufgerufen werden und dafür eine Inszenierung geboten wird, in der jeder Gast zum Mitwirkenden wird, sei es, dass „Eine Nacht im Orientexpress“ das Motto ist, das Weltall („Einfach überirdisch“) oder einfach die Farbe „Blue Nights“. Das Haus selbst ist der Star.

Festlich beleuchtet: Das Opernhaus zum Opernball im Jahr 2019. © Quelle: Rainer Dröse

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und blickt mittlerweile selbst auf eine kleine Tradition zurück. In Oktober 1989 ging gewissermaßen der Vorläufer des heutigen Opernballs über die Bühne, allerdings in klassischer Ausrichtung, mit Moderation und Stargast (Gunther Emmerlich, Margot Werner), es war vergleichsweise teuer und hatte im Laufe der Jahre immer weniger Besucher. Pausierte dann – bis im Februar 2002 das erste „Künstlerfest“ unter dem Motto „Wien“ einen erfolgreichen Neustart machte. Das Erfolgsrezept wurde dann immer weiter ausgebaut mit üppigsten Dekoration und passendem künstlerischen Konzept wie „Paris, Mon Amour“ (2014) oder zuletzt, bis Corona die Zwangspause verordnete, die „Roaring Twenties“ beschworen wurden. In diesem Jahr wird es südamerikanisch mit „Bésame mucho“. Schlicht übersetzt heißt es „Küsse mich“ und ist, damit kommen wir wieder zum Anfang, zwar lateinamerikanisch, aber auch auf dem Walzer-Parkett tanzbar.

Zeiten, Preise und Programm:

Einlass zum Opernball am 17. und 18. Februar ist ab 19 Uhr, das Programm beginnt um 20 Uhr auf der Hauptbühne mit dem Auftritt der Debütantinnen und Debütanten. Erwartet werden jeden Abend 1900 Gäste.

Es gibt noch ein beschränktes Kontingent an Tickets für beide Abende. Die Flanierkarten kosten 130 oder 165 Euro (Fr. oder. Sa). Die „Unter30-Karten“ kosten 60 oder. 65 Euro. Die Sitzplatzkarten sind je nach Platz ab 175 Euro zu haben.

Nach der Eröffnungsshow spielen die Thilo-Wolf-Band und das Staatsorchester auf der Hauptbühne. Um 24 Uhr steigt die Mitternachtsshow mit einer exklusiven Choreografie von Ballettchef Marco Goecke. Im gesamten Haus werden verschiedene Bühnen bespielt mit den „Canciones de Mexico“ oder der „Fiesta con Gisela“, Klänge aus Kuba gibt es und im 2. Rang ein Kiss-O-Meter.