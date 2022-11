Experte spricht über Patientenverfügung und Corona-Krise

Mutter tötet geistig behinderten Sohn (17) in Sarstedt – Prozess startet

Die Tat klingt ungeheuerlich: Ursula C. (53) hat am Mittwoch im Landgericht Hildesheim gestanden, ihren Sohn (17) vergiftet zu haben. Doch ihre Aussage zu Prozessbeginn machte deutlich, dass auch sie ein Opfer ist. Und das sieht auch der Vater (53) und Ehemann so.