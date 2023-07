﻿Alles nur Satire: Hannover hat jetzt einen Nutria-Zoo

Hannover. Es gibt kostenlose Parkplätze, Snacks im Supermarkt nebenan und sogar einen Audioguide: In Hannover hat Europas größter Nutria-Zoo eröffnet. Das behaupten die Betreiber – weil alles nur ein Spaß ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nutrias – das sind sogenannte Biberratten, die ursprünglich aus Südamerika stemmen. Sie sind aber längst auch in Mitteleuropa heimisch – und natürlich auch in Hannover. Besonders im Fokus: Ein Regenrückhaltebecken in Hannover-Ahlem am Bahndamm, in dem mindestens acht Nutrias ihr Zuhause gefunden haben. Für Daniel Pflinger Anlass genug, ein Satire-Projekt zu starten.

Diese Tiere können eine echte Plage werden, sagen Experten. In der Region Hannover werden sie sogar bejagt. Aus dem Fell kann man Mützen machen, sogar das Fleisch der Tiere ist genießbar.

Pflinger und sein Team haben das Areal kurzerhand zu Europas größtem Nutria-Zoo erklärt. „Es ist alles satirisch gemeint“, sagt Pflinger: „Immerhin ist alles vorhanden, was auch ein Zoo hat.“ Er meint Parkflächen, einen extra erstellten Audioguide und sogar einen Souvenirshop im Internet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am (echten) Zoo Hannover haben sie jetzt Laternen mit Plakaten überklebt, um auf das Projekt aufmerksam zu machen. Pflinger: „Wir beschreiben Nutrias als eierlegende Säugetiere. Das sind bewusst falsche Informationen, die wir streuen.“ Die Organisatoren wollen auf den Lebensraum dieser Tiere aufmerksam machen. Sie würden auf einem Areal leben, das regelmäßig vollgemüllt werde, so Pfinger: „Die Tiere wurden beobachtet, wie sie Plastik fressen.“ Es sei eine „private Kunstaktion“, mit der sie auf die Brachfläche hinweisen wollten.

Organisatoren ohne Gewinnabsichten

Mit Hannovers Stadtentwässerung, der das Gelände gehört, seien sie schon im Gespräch. Am 21. Juli 2023 ist auf dem Gebiet ein Müllsammel-Event geplant.

Wichtig für Organisator Pflinger, der hauptberuflich Geocaching-Events organisiert: „Die Tiere sind echt, das Gehege existiert – aber die Macher haben keinerlei Gewinnabsichten. Vielmehr soll das Projekt bestehende Zookonzepte hinterfragen und den Fokus darauf lenken, dass auch natürliche Tiervorkommen zum Staunen und Verweilen einladen.“

Das Projekt hat schon jetzt für viel Aufmerksamkeit gesorgt – vor allem im Bereich Social Media. Ritterschlag für Pflinger und sein Team: „Dr Emkus“, der bei Tiktok mehr als eine Million Follower hat, will ein Kochvideo zum Thema Nutrias veröffentlichen.

HAZ