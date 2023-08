﻿Geschichte, Fakten, Tipps: Das steckt hinter Hannovers Maschsee

Hannover. Der Maschsee gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen in Hannover. Ob im Sommer oder im Winter – hier ist immer was los. Doch was kann man rund um den 2,4 Kilometer langen See eigentlich alles machen, und wie ist er überhaupt entstanden?

Die braune Geschichte des Maschsees

Der Maschsee ist kein natürliches Gewässer, sondern künstlich angelegt. Am 21. Mai 1936 wurde er eröffnet. Der Architekt Theodor Unger hegte schon 1876 den Plan, die alljährlich überschwemmten Maschwiesen durch einen künstlichen See zu ersetzen. Danach gab es immer wieder Initiativen, bis das Bürgervorsteherkollegium, vergleichbar mit dem heutigen Rat, im Oktober 1932 für das Projekt stimmte – als eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme.

Künstlich angelegt: Mit einer Länge von 2,4 Kilometern und einer Breite von bis zu 530 Metern liegt der Maschsee mitten im Herzen Hannovers. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Nach der Machtübernahme von Adolf Hitler vereinnahmten die Nationalsozialisten die Idee als die ihrige. Sie ließen im März 1934 Arbeitslose zum Spatenstich in die Maschwiesen marschieren. Diese hoben den See weitestgehend mit Muskelkraft aus.

Dafür stehen die Skulpturen am Maschsee

Skulpturen am Maschsee: Das Löwenpaar wacht am Westufer. © Quelle: Aloys Spill

Sechs Skulpturen zieren den heutigen Maschsee. Viele kennen die Figuren am beliebten Nordufer, den „Putto auf dem Fisch“ zum Beispiel oder die „Fackelträger“-Säule am nördlichen Ufereck.

Am Ostufer steht das „Menschenpaar“, aufgestellt 1937. Bildhauer Georg Kolbe wollte damit das Verhältnis von Mann und Frau darstellen – Er führt Sie, das Paar schreitet nach Norden und bildet eine Sichtachse mit dem Fackelträger.

Weiter südlich des „Menschenpaars“ befindet sich eine weitere Doppelskulptur: das „Löwenpaar“ von 1938. Die Skulpturen stehen für „Kraft“ und „Macht“. Sie blicken als Wächter zum Engesohder Friedhof. Dort wurden 1939 die Figuren eines „Bogenschützens“ (heute vor dem Neuen Rathaus) und eines „Borghesischen Fechters“ (heute am Schiffgraben) aufgestellt. Beide Werke stammen aus der Zeit des Kaiserreichs.

Zahlen und Fakten zum Maschsee

Der Maschsee ist mit einer Länge von 2,4 Kilometern und einer Breite von bis zu 530 Metern das größte Gewässer Hannovers. Allerdings ist der See „nur“ zwei Meter tief. Der Wasserspiegel sinkt täglich bis zu 1,3 Zentimeter – um den Pegel auszugleichen, pumpen Anlagen an den Ricklinger Kiesteichen Wasser in den See. Bis 1960 war die Maschseequelle dafür verantwortlich. Heute nutzt der Sport Club Hannover das Haus als Vereinsheim und Bootshaus.

Restaurants am Maschsee

Nerven stärken: Am Pier 51 kann man auf der Außenterrasse die Aussicht genießen. © Quelle: Christian Behrens

Wer nach einem langen Spaziergang um den Maschsee Hunger hat, kann im Restaurant „Pier 51“ am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 51 auf der Außenterrasse mit Seeblick einen lauschigen Platz suchen. Das Restaurant am Ostufer hat Freitag bis Samstag von 12 bis 23 Uhr, sonntags bis 18 Uhr geöffnet. Und für Biergarten-Freunde gibt es nebenan noch den „Piergarten“.

Im „Courtyard by Marriott“ am Nordufer lässt es sich nicht nur gut übernachten, sondern auch mit einem fruchtigen Getränk die Sonne genießen. Das „Julian’s“ mit Blick auf die große Fontäne bietet Frühstück bis Abendessen. Das Restaurant am Arthur-Menge-Ufer 3 hat täglich von 6.30 bis 1 Uhr geöffnet.

Im Süden des Maschsees, am Ende des Rudolf-von-Bennigsen-Ufers, erwartet der „Insel Beach Club“ seine Gäste – hier sind Urlaubsgefühle garantiert. Die Location bietet eine typische Beach-Club-Atmosphäre mit Drinks und einem „Deli Bistro“, das momentan umgebaut wird und im Herbst wieder öffnet.

Auch am Westufer können Verschnaufpausen eingelegt werden. In der Nähe des Hannoverschen Yacht-Clubs im Karl-Thiele-Weg warten Kaffee und Kuchen bei „Claudis ,Moin’ Chill & Grill“ oder eine nette Abkühlung am „Westanleger Fährhaus“ auf hungrige Besucherinnen und Besucher.

Sport und Freizeit am Maschsee

Westufer: Am Maschsee kann man sich kostenlos fit halten. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Außer entspannen, essen und genießen bietet der Maschsee ein Rundum-Angebot an sportlichen Aktivitäten. Auf der 6,1-Kilometer-Runde um den See können sich die Beine in jeglicher Art vertreten werden – ob beim Joggen, Spaziergang oder beim Fahrrad fahren.

Wer lieber aufs Wasser geht, findet direkt am Nordufer einen Bootsverleih. Dort können Tret- und Ruderboote für jeweils ein bis zwei Personen für zehn Euro die Stunde ausgeliehen werden.

Außerdem gibt es eine Outdoor-Fitness-Möglichkeit am Westufer: Der Calisthenics Park wartet am Sportleistungszentrum, Papageienbrücke, mit Reckstangen, einer Sprossenwand, Turnringen und mehr auf. Der Park hat rund um die Uhr geöffnet und kann von jedem kostenlos genutzt werden.

Am Südufer des Maschsees befindet sich das Strandbad, Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 83. Es ist von 10 bis 20 Uhr geöffnet, eine reguläre Eintrittskarte kostet 4 Euro, ermäßigt 3 Euro.

Die beliebtesten Foto-Spots am Maschsee

Instagrammable: Am Ufer des Maschsee lassen sich wunderschöne Sonnenuntergänge genießen. © Quelle: Rainer Dröse

Der Maschsee bietet wohl die besten Foto-Spots der Stadt: Vor allem vom Ost- und Südufer aus lassen sich die schönsten Sonnenuntergänge genießen. Aber auch am grünen Westufer kann der Abend perfekt ausklingen – mit einer tollen Sicht auf das Neue Rathaus.

