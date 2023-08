﻿Zuletzt hat es viel geregnet: Gilt das Rasensprengverbot in Hannover noch?

Hannover. In den vergangenen Wochen war es zu nass, zu kalt und zuletzt auch deutlich zu windig für den Sommer – so zumindest das Empfinden vieler Menschen in der Region Hannover. Das scheint sich nun aber zu ändern, mit dem Wochenende steigen die Temperaturen. Und es wird aller Voraussicht nach auch wärmer als 24 Grad – heißt: Das Rasensprengverbot greift wieder.

Denn seit Inkrafttreten der „Allgemeinverfügung – Bewässerung“ am 6. Juli dürfen in der Zeit zwischen 11 und 18 Uhr Gärten, Sportanlagen, Grünflächen und Felder ab einer Temperatur von 24 Grad Celsius nicht mehr bewässert werden. Sportvereine und Landwirte meldeten Bedenken an, Leserinnen und Leser äußerten sich kritisch. Nicht verboten es ist, Rasen und Pflanzen per Gießkannen oder Eimer zu bewässern.

Region Hannover: Rasensprengverbot gilt weiterhin

Ob die Regeln eingehalten werden, wird stichprobenartig überprüft. Bei Verstößen droht eine Geldbuße von bis zu 50.000 Euro. Und das bleibt auch so – trotz ergiebiger Mengen an Niederschlag zuletzt. „Grundsätzlich müssen sich die Grundwasserstände wieder erholen. Da helfen ein paar Regentage im Sommer – wie aktuell – leider bei Weitem nicht“, sagt Jens Palandt, Umweltdezernent der Region Hannover. Denn die Grundwasserneubildung erfolge grundsätzlich in den Wintermonaten.

Das Rasensprengverbot ist bis zum 30. September befristet. Dass es vorher außer Kraft gesetzt wird, sei unwahrscheinlich: „Da die aktuell gefallen Niederschläge kaum zur Grundwasserneubildung beitragen, wird die Allgemeinverfügung voraussichtlich bis Ende September in Kraft bleiben.“

Das hängt auch damit zusammen, dass es bei Regentagen im Sommer zu „Störungen“ kommt, wie die Region erläutert. Störungen stellen in diesem Zusammenhang etwa eine höhere Verdunstung bei hohen Temperaturen oder die Tatsache dar, dass Pflanzen das benötigte Wasser direkt aus dem Niederschlag beziehen und dieser so gar nicht erst ins Grundwasser gelangt.

Anlass für die Allgemeinverfügung ist die extreme bis außergewöhnliche Dürre, die in der Region Hannover nach wie vor vorliegt. Eine Auswertung des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) zeigt für weite Teile Niedersachsens niedrige bis extrem niedrige Grundwasserstände auf.

