﻿Alte S-Bahn-Züge aus Hannover fahren bald in München

Hannover. Gute Fahrt: 16 alte S-Bahn-Züge aus Hannover gehen bald in München an den Start. Sie werden hier nicht mehr benötigt, weil die Bahn die Ausschreibung an den Konkurrenten Transdev verloren hatte. Deshalb sind sie frei – und werden bald in Bayern eingesetzt.

Zuvor werden sie jedoch renoviert: Die Toiletten werden ausgebaut. „So schaffen wir noch reichlich Platz“, sagt ein Bahn-Sprecher in München. Die Züge werden nur im Kurzstreckenverkehr in Bayern eingesetzt, deshalb sind Toiletten nicht nötig. Weiterhin werden die Bildschirme in der Bahn erneuert, es wird ein stabiles WLAN-Netz eingebaut. Die Züge sollen in der zweiten Sommerhälfte übergeben werden.

S-Bahnen werden auf Kurzstrecke eingesetzt

Die Züge der Baureihe 424 haben schon etliche Jahre auf dem Buckel. Die Bahnen sollen auf den Strecken S2 (Dachau–Altomünster), S4 (Geltendorf–Hauptbahnhof) und S20 (Geltendorf–Pasing–Höllriegelskreuth) eingesetzt werden. Der Grund: Sie sind für den Stammstreckentunnel nicht zugelassen, haben mit 76 Zentimetern eine niedrigere Einstiegshöhe. Man muss also eine Stufe überwinden, schreibt die Münchener Abendzeitung.

Die bayerische Hauptstadt soll das modernste S-Bahn-Netz Deutschlands bekommen. Die Züge aus Hannover werden während des Übergangs genutzt.

