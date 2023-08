﻿Pflegekräfte erhalten seit einem Jahr mehr Geld – doch die Suche nach Personal bleibt in Hannover schwierig

Hannover. Die schlechte Bezahlung in Pflegeberufen galt lange als wichtiger Grund für den Fachkräftemangel in der Altenpflege. Seit September 2022 bekommen alle Beschäftigten eine tarifliche oder daran angelehnte Bezahlung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch das allein reicht als Anreiz offenbar nicht aus, um die Personalnot in den Pflegeheimen zu entschärfen. „Wir brauchen deutlich mehr Menschen in dem Beruf. Jetzt kämpfen wir alle weiter um eine sehr begrenzte Anzahl von Bewerbern“, sagt Annette Baumert, Geschäftsführerin der AWO Soziale Dienste mit fünf Heimen in Hannover und dem Umland.

Kliniken als Konkurrenz

Sorge bereitet Baumert dabei die Einführung der generalistischen Ausbildung für Alten-, Kranken- und Kinderpflege. Generalistisch bedeutet, dass die Auszubildenden die Pflege von Menschen aller Altersstufen in allen Versorgungsbereichen lernen. „Die Bindung an den Ausbildungsbetrieb ist schwächer, weil die Auszubildenden mehrere Stationen durchlaufen.“ Und sich am Ende vielleicht fürs Krankenhaus entscheiden, befürchtet Baumert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die AWO zahlte bereits vor der gesetzlichen Vorgabe Tariflohn, auch die Hilfskräfte bekamen mehr als den Mindestlohn. Das allein reicht jedoch längst nicht mehr, um sich als Arbeitgeber in der Pflege attraktiv zu machen. „Auch über den berühmten Obstkorb, an dem sich die Beschäftigten bedienen, sind wir längst hinaus“, sagt Baumert.

Bereits vor Jahren warben die Dana-Senioreneinrichtungen Pflegekräfte aus Jordanien an: Manchmal holt ein ganzes Team die neuen Beschäftigten am Flughafen Langenhagen ab. © Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Bei der AWO versuchen sie einiges, um Pflegekräfte zu binden: E-Bike-Leasing über den Betrieb, Zuschüsse für Gesundheitsleistungen, Prämien für das Anwerben neuer Kollegen. Auf dem Land kann es auch ein Dienstwagen mit privater Nutzung sein, damit die Beschäftigten überhaupt zu ihrem Einsatzort gelangen. „Bei uns ist jede Idee willkommen.“

Baumert ist jedoch überzeugt, dass die Löhne weiter steigen müssen, auch wenn das im aktuellen System die Eigenanteile der Pflegebedürftigen weiter schmerzhaft in die Höhe treibt. „Pflege ist ein wirklich harter Beruf, der gut entlohnt werden muss.“ Im Vergleich zu anderen Bundesländern sei die Bezahlung in Niedersachsen immer noch niedrig.

Werben im Ausland

Die Dana-Senioreneinrichtungen orientierten sich vor der staatlichen Vorgabe zur Anpassung der Gehälter nicht am Tariflohn. „Für die Gewinnung von Fachkräften hat das überhaupt nichts gebracht“, kritisiert Geschäftsführer Yazid Shammout. Dass sein Unternehmen Ausbildungsplätze nicht besetzen kann, führt er auf den Mangel an jüngeren Menschen zurück. Shammout hat deshalb in Spanien, Jordanien und dem Libanon Mitarbeiter angeworben. Rund 60 der gut 1000 Beschäftigen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein kamen direkt aus dem Ausland. „Aber das ist jedes Mal ein Riesenkampf“, sagt der Dana-Geschäftsführer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ärgert sich über schleppende Visavergabe: Yazid Shammout, Geschäftsführer der Dana-Senioreneinrichtungen. © Quelle: Christian Behrens

Aktuell wartet Shammout seit vier Monaten darauf, dass die deutsche Botschaft einem zukünftigen Mitarbeiter aus Dubai einen Termin für ein Visum einräumt. „Das kann angesichts des Personalmangels nicht angehen. Wir haben den Arbeitsvertrag längst fertig.“ Der Dana-Geschäftsführer hat sich jetzt per Brief bei Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) beschwert.

Lesen Sie auch

Die tarifangelehnte Bezahlung hat die Arbeit in der Pflege vor allem für die Hilfskräfte attraktiver gemacht, schätzt Aleksandr Vogelsang, Geschäftsführer der Medizin-Mobil-Gruppe. „Die Inflation und der reale Kaufkraftverlust fressen den Effekt aber wieder auf.“ Andere Branchen hätten längst nachgelegt.

Vogelsang setzt stark auf Ausbildung und schon lange auf die Akquise ausländischer Fachkräfte. Bei 350 Beschäftigten hat Medizin Mobil fast 40 Azubis. Auch die AWO hat bereits Pflegekräfte aus Tunesien, Albanien und Rumänien angeworben.

HAZ