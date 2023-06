﻿„Die Rente reicht bei Weitem nicht“: Warum die Investitionskosten in Pflegeheimen Bewohner und Angehörige verärgern

Pflegende Angehörige gründen Verein

Der Verein „Wir pflegen“ ist eine bundesweite Selbsthilfeorganisation von pflegenden Angehörigen, der sich für Verbesserungen in der häuslichen Pflege einsetzt. Engagierte Menschen aus Niedersachsen gründen am 24. Juni einen Landesverein für pflegende Angehörige in Hannover. Der neue Verein dient dem Austausch und dem Ziel, pflegende Angehörige im Land miteinander in Kontakt zu bringen, damit sie ihre Interessen auf Landes- und kommunaler Ebene besser vertreten können. In Niedersachsen bekommen rund 542.900 Menschen Leistungen der Pflegeversicherung. 78 Prozent davon werden zu Hause von ihren Angehörigen versorgt. Der Verein richtet sich an Angehörige sowie Menschen, die sich beruflich, privat, ehrenamtlich, wissenschaftlich oder politisch mit Pflege befassen. bil