Die Kosten für Pflegeheime auch in Hannover explodieren. Was Angehörige von Heimbewohnern besonders empört: Die pflegebedürftigen Senioren müssen zusätzlich zur Miete auch Investitionskosten zahlen.

Hannover. Eigentlich ist Kunigunde Steinberg eine ausgesprochen zufriedene, geradezu glückliche alte Frau. 19 Jahre lang lebte sie in einer Einliegerwohnung bei Sohn und Schwiegertochter. Erst vor gut zwei Jahren zog die jetzt 98-Jährige aus gesundheitlichen Gründen in ein Pflegeheim in Garbsen. „Die Kinder sind auch schon ältere Herrschaften. Und hier bin ich sehr gut aufgehoben“, sagt die Seniorin.