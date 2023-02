﻿Engpass in der Altenpflege: Warum ein Seniorenheim in Hannover die Hoffnung auf Fachkräfte nicht aufgibt

Zu viel Stress, zu wenig Geld: Die Altenpflege hat ein schlechtes Image, auch deshalb fehlen viele Fachkräfte. Und dennoch gibt es Menschen, für die Seniorenpflege der Traumberuf ist – so wie im Körber-Haus in Hannover.

Hoffen auf Verstärkung: In Seniorenheimen sind die Mitarbeitenden mindestens genauso überlastet wie in den Kliniken. Pflegerin Steffi Gorski hilft Lilo Babkowski im Körber-Seniorenheim auf die Beine – Hündin Elli ist die Kuschelunterstützung.

Hannover. Ausgiebig schmust Lilo Babkowski mit Irish-Setter-Hündin Elli. Das anlehnungsbedürftige Tier spielt im Seniorenpflegeheim Dr. Körber in Waldhausen eine wichtige Rolle für die Bewohnerinnen und Bewohner. Eine Pflegefachkraft kann Elli trotzdem nicht ersetzen. Der Fokus im Mangelfach Pflege liegt schon lange vor allem auf den Krankenhäusern. Aber auch Pflegeeinrichtungen haben großen Bedarf – und Mangel an Fachkräften, um die alten Menschen bestmöglich zu versorgen.

Pflegekraft: In Konkurrenz mit der Krankenschwester

„Wir haben immer mehr ältere Menschen, und wir wollen uns um sie kümmern“, sagt Einrichtungs-Leiterin Marianne Körber. Die generalistische Pflegeausbildung ist seit einigen Jahren Fachkraftausbildung mit Unterricht an Pflegeschulen und praktischer Ausbildung bei Einrichtungen aus den unterschiedlichen Pflegebereichen. Die Nachwuchspfleger haben also die Wahl zwischen Alten- oder Krankenpflege. Eine Konkurrenzsituation, die es für die Seniorenresidenzen noch schwieriger macht, an Personal zu gelangen.

„Wegen des schlechten Images bleiben die Fachkräfte weg“: Besuch im Senioren-Pflegeheim Waldhausen der Körber Stiftung bei Susanne Hennig (von links), Marianne Körber und Marlena Kilian-Zeh. © Quelle: Tobias Woelki

„Seit einigen Jahren wird der Beruf der Altenpflege schlicht gering geschätzt“, sagt Susanne Hennig, im Körber-Pflegeheim zuständig für das Qualitätsmanagement. Öffentliche Wertschätzung hätten die Mitarbeiter schon lange nicht mehr erfahren, mittlerweile aber sei die Neutralität der Geringschätzung gewichen. „Die Pflegekräfte gehen in andere Bereiche, weg vom Bett“, so Marlena Kilian-Zeh, stellvertretende Geschäftsführerin der Einrichtung in Waldhausen.

Pflege hat schlechtes Image

„Wegen des schlechten Images bleiben die Fachkräfte weg“, betont Marianne Körber. Für rund 60 Bewohnerinnen und Bewohner stehen derzeit rund 15 Pflegekräfte zur Verfügung. „Wir sind noch ganz gut aufgestellt, aber einige der Kolleginnen und Kollegen gehen bald in den Ruhestand, und schon jetzt fehlen drei bis vier Kräfte für Ablauf und Betreuung, die wir uns vorstellen“, so Kilian-Zeh. Die alten Menschen sollen nach ihren Bedürfnissen betreut werden, es wird biografisch gearbeitet, was schon an den Zimmertüren zu sehen ist. Da hängt mal das Bild eines Tennisschlägers, Hundes oder vom Kölner Dom. „Die reine Versorgung reicht ja nicht, die Menschen brauchen persönliche Bindung und Emotion“, meint Körber.

Susanne Hennig setzt daher vor allem auf den Wiedereinstieg, dafür sollen die Einrichtungen und auch die Politik werben. „Die Pflege muss eine neue Chance bekommen und wir hoffen, dass sich Ehemalige vielleicht erinnern, wie schön Pflege auch sein kann.“

„Ich möchte, dass Senioren einen Ansprechpartner haben“: Stefanie Gorski hat ihren Traumberuf gefunden und betreut unter anderem Lilo Babkowski. © Quelle: Tobias Woelki

Steffi Gorski kann das nur bestätigen. Eigentlich hat die Pflegerin eine Ausbildung zur Jugendtherapeutin begonnen. „Als meine Oma krank und dement wurde, habe ich sie gepflegt. Das hat richtig eine Leidenschaft für die Pflege geweckt.“ Seit einem halben Jahr arbeitet sie in Waldhausen, im Frühjahr beginnt sie hier mit der Ausbildung zur Fachkraft. „Eigentlich möchte ich vor allem, das die Senioren immer einen Ansprechpartner haben – und glücklich einschlafen.“ Sie jedenfalls habe ihren Traumberuf gefunden.

Wenig Bereitschaft zur häuslichen Pflege

Ein Beispiel, so der Wunsch des Körber-Teams, das schnell Schule machen sollte. „Es gibt immer mehr alte Menschen und weniger Möglichkeiten oder Bereitschaft einer Familienpflege. Wir müssen die Menschen aber auch gut betreuen“, betont Marianne Körber. „Das Versorgen und Pflegen Älterer ist in den vergangenen Jahren in den Hintergrund gerückt.“

Zeit fehlt im Altenheim-Alltag immer. Vor allem aber Zeit für Zuwendung. Lilo Babkowski streichelt den Hund, bevor Steffi Gorski ihr an den Rollator hilft. Sie lebt seit 20 Jahren in der Einrichtung, für sie ist das Haus längst Familie. „Für mich sind die Mitarbeiter ja kein Personal“, sagt die alte Dame. „Wir sind alle einfach Menschen.“

Aus diesem Grund setzt die Einrichtung auch auf Personal und Persönlichkeit, die den Einsatz in der Altenpflege nicht als Job, sondern als Berufung betrachten. „Man ist hier ja nah an den Menschen“, so Körber. Die Geschäftsführerin hofft auf Ehemalige, die wiederkommen. Nicht alle sind ja aus Frust gegangen, manche auch einfach in die Familienpause. Auch mehr Geld könnte ein Anreiz sein. „Aber keiner, der die Fachkräfte lange in einer Einrichtung hält, wenn sie die Pflege nicht fühlen“, vermutet Susanne Hennig.

Schon ein Einsatz pro Woche hilft

Die Situation ist so angespannt, dass man sich in der Einrichtung auch über empathische Verstärkung freuen würde, die nur einmal die Woche zum Einsatz kommt. „Die Senioren und Seniorinnen haben Zuwendung und Pflege verdient – daher ist es eine sinnvolle und verantwortungsvolle Tätigkeit.“ Das Problem knappe Ressource Personal müsse dringend gelöst werden. „Wir wollen auch mehr Entspannung für unsere Pflegekräfte. Aber das ist in dieser Akutlage oft schwierig, perspektivisch wird es eng“, sagt Marianne Körber.

Lilo Babkowski schiebt mit ihrem Rollator zur Tür. Setter Elli ist eingeschlafen. „Für uns alte Menschen zu arbeiten, soll ja nicht nur Verpflichtung sein, sondern auch Vergnügen. Daher sind die gemeinsamen Feiern auch so wichtig.“ Ein Luxusproblem – aber trotzdem immens wichtig für die alternde Gesellschaft.