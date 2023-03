﻿Hannovers Altstadtflohmarkt nach der Winterpause: Fremdeln mit den neuen Regeln

Hannover. Bummeln, stöbern, feilschen, plaudern neben den Nanas, nahe dem ehemaligen Marstall und am mittelalterlichen Beginenturm: Hannovers traditioneller Altstadt-Flohmarkt ist aus seiner Winterpause zurück – und zwar mit einer Neuerung.

Erstmals in seiner nun 55-jährigen Geschichte ist jetzt eine feste Öffnungszeit vorgegeben, von 10 bis 18 Uhr (wobei erst ab 16 Uhr der Abbau erlaubt ist). Veranstalter und Händler erhoffen sich vor allem zum späten offiziellen Ende hin einen größeren Zustrom auch von Touristen.

Flohmarkt-Händler: Zweifel an der neuen Regelung

Monika Ahlborn (77) kommt seit mehr als 40 Jahren mit ihrem Stand auf den Flohmarkt. Den Saisonauftakt beurteilt sie als „nicht gut – das Wetter war zu kalt“. Deswegen seien weniger Händler gekommen, sei das Angebot dünn gewesen und die Besucherzahl entsprechend mau. Der Argumentation der Veranstalter und des Stadtmarketings für die neue Zeitvorgabe könne sie „nicht folgen“: „Touristen gucken sich den Markt und das schöne Ambiente an, kaufen aber kaum Flohmarktsachen. Wir sitzen dann hier nur als Staffage.“ Da sei sie gespannt, ob sich das bewähren wird.

Gehört fast schon zum Flohmarktinventar: Monika Ahlborn ist seit mehr als 40 Jahren dabei. © Quelle: Nancy Heusel

Hannovers Altstattflohmarkt: Attraktiver für Touristen?

Die Motive für die Änderungen: An den Wochenenden sind laut Hannovers Stadtmarketing viele Touristen in der Stadt, die nach einem späten oder langen Frühstück etwa in einem Hotel gerne noch ausreichend Zeit für einen Stadtbummel mit Flohmarkt-Abstecher hätten.

Die Erfahrung vieler Menschen zeigt in der Tat: In der Vergangenheit mussten am Altstadtflohmarkt Interessierte damit rechnen, dass ab dem frühen Nachmittag das Angebot nach und nach mehr Lücken aufwies, weil die Händler abbauten, wann sie gerade Lust dazu hatten – da das unberechenbar war, hat mancher von einem Gang durch den Flohmarkt abgesehen.

Auch an diesem kühlen, teils windigen und überwiegend trist-grau-feuchten Saisonauftakt werden die ohnehin sehr großen Lücken (statt um die 120 Stände waren es vielleicht 35) zwischen den Ständen ab kurz nach 15 Uhr größer, sieht man an allen Stellen Zusammenpack- und Abbauaktivitäten.

Das Angebot: Alles außer Neuware

Nicht geändert hat sich, was es auf dem Trödelmarkt am Hohen Ufer zu kaufen gibt: Bilder, Schmuck, Orden, Teppiche, Gläser, Comics, Schallplatten, CDs, Spielzeug oder Werkzeuge – und alles weitere, was die Menschen so für sich nicht mehr brauchen können, wofür aber andere durchaus Verwendung haben.

Zufällige Flohmarkt-Besucher: Nico (25, links) und Pjotr (25) aus Hannover. © Quelle: Nancy Heusel

Nico (25) und Pjotr (25) sind auch auf dem Flohmarkt unterwegs. Das tun sie eher selten, haben auch keine besonderen Interessen, denen sie hier nachgehen würden. „Wir sehen uns einfach mal um“, sagt Nico. „Wenn, dann muss es schon etwas Altes sein“, sagt Pjotr, denn „alles Alte hat auch eine Geschichte“.

Regelbruch mit Neuwaren

Neuware, tatsächlich Ungebrauchtes, darf links und rechts der Leine ohnehin nicht feilgeboten werden. Die Ausnahme: Handwerkskunst. Allerdings wird nahe den Nanas an diesem Premierensonnabend die Regel mal wieder missachtet, findet sich ein langer Angebotstisch mit neuen Fahrradschlössern, Batterien in Blisterpackungen und Handyzubehör. Das erzürnt andere Marktbeschicker, die das traditionelle Flohmarktflair weiter bröckeln sehen: „Das ist der Anfang der Verramschung“, sagt einer, der definitiv nichts Neues in seiner Auslage hat. Jemanden, der das Geschehen kontrolliert, habe er nicht gesehen.

Kunden auf Hannovers Flohmarkt: „Irgendwas finde ich immer“

Ramsch kommt auch für Carolin Schmietendorf (24), Daniel Deutschmann (27) und Mascha Hecker (20) nicht infrage. Alle drei gehen „gerne ab und zu“ auf Flohmärkte. Während der Corona-Pandemie sei das „leider etwas eingeschlafen“. Carolin hält stets Ausschau „nach Schmuck und alten Bildern“, Mascha äugt nach Ringen, Daniel ist an alten, stilvollen Möbeln und Deko-Stücken interessiert und „findet immer irgend etwas“ – an diesem Sonnabendnachmittag „war es bislang aber nur ein Taschenaschenbecher“.

Flohmarkt unter den Nanas: Obwohl nicht erlaubt, ist hier auch viel „noch nie Ausgepacktes“, also Neuware zu finden. © Quelle: Nancy Heusel

Ein Import aus Frankreich

Der 8. April 1967 gilt als Geburtsstunde des Altstadtflohmarkts in Hannover. Der Aktionskünstler Reinhard Schamuhn brachte die Idee aus Paris nach Hannover mit und errichtete erstmals einen Flohmarkt am Holzmarkt rund um den Oskar-Winter-Brunnen. Seit 1972 findet der Flohmarkt an der jetzigen Stelle an der Leine statt, was auf den „Stadtimagepfleger“ Mike Gehrke zurück geht, der auch den Wochenrhythmus einführte. Eine Winterpause gibt es erst seit dem Winter 2022/2023.

Die Saison

Der Flohmarkt findet von März bis Oktober jeden Sonnabend statt (dieses Jahr ist am 22. Oktober Schluss) und ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Aufbau startet ab 8 Uhr, Abbau ist ab 16 Uhr erlaubt.

Der Kinderflohmarkt auf der Wiese am Landtag startet am 15. April. Weitere Termine sind: 6. Mai, 3. Juni, 24. Juni, 26. August und 9. September. An diesen Sonnabenden werden dort von 9 bis 14 Uhr Babyausstattung, Kinderbekleidung, Spielzeug und anderes für die ganz junge Zielgruppe angeboten.